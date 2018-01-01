Додано: Нед 04 сер, 2019 23:43

Интересная мысль:



Пора валить?



Всем привет. На днях общался со старшим товарищем, который принял решение продать бизнес и перебраться в Испанию. Послушав его, я сам чуть было не купил билет:)



На следующее утро, стал изучать вопрос более подробно. Любопытная статистика с сайта inosmi.ru



С 2003 по 2013 год Россию покинули 14 тысяч обладателей миллионных и миллиардных состояний, или 17% от их общего числа, отмечается в исследовании Knight Frank, одной из ведущих международных консалтинговых компаний.Затем миграционные настроения в среде состоятельных россиян еще более усилились: в 2014-2016 годах из РФ уехали уже около 6 тыс финансово преуспевающих граждан, согласно данным той же компании.

Лично для себя я сделал такие выводы:



1) Для серьезной бизнес-эмиграции нужны серьезные деньги. Побираться на чужбине - это не есть путь человека, который стремится обеспечить семью:) .



2) Мой опыт ведения бизнеса в России мало применим зарубежом. Да, можно адаптироваться, можно освоить рынки, но это займет слишком много времени.



3) Как показывает практика, развивающиеся рынки всегда лучше развитых.



Больше всего мне нравится читать комментарии людей, которые у себя на Родине не могут примениться, но хотят непременно "На Запад". Я понимаю, когда создателю технологичного стартапа действительно проще получить финансирование и рынки из Лос-Анжелеса, а не условного Мурманска. Я понимаю, когда человек творческой профессии или технический специалист может предложить мировому рынку свои знания, опыт, квалификацию, которые в более развитой экономике будут цениться выше, чем у нас. Я понимаю людей, заработавших внушительное состояние и желающих просто пожить в свое удовольствие там, где им нравится. Но вот кого я не пойму, так это маминых критиков, мечтающих "На Запад", просто потому что "там лучше". Всегда хочется спросить, что они могут такого предложить? Лично мне, говоря откровенно, Западу предложить особо нечего, да и не зачем