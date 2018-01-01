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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 сер, 2019 08:27
proftpd66 написав:
бизнес будет 0.5-2% годовых.
разве что мне будете контрабас грузить в контейнеры, а их в баржи
Если будите в США
Сейчас американские трежерис дают 2,3%
Живите своим умом!
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