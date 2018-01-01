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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1423142414251426>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 202
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
59
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
30
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 22:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В сентябре первичка вверх вместе с курсом

Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 22:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я вот думаю, пессимисты сейчас в абсолютном меньшинстве. Народ полон оптимизма и ожиданий всего хорошего. Потребительские настроения, по идее, должны расти (все ведь, "зробили их разом, теперь заживем"). По-моему, пока не началось разочарование и мы не ощутили первые результаты работы выпускников Трускавецкого интенсива, самое время продавать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 23:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну ведь гениальную рекламу ребятам сняли: https://www.youtube.com/channel/UCgIBYA ... OdvklNqufg
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 23:05

  zzzzzz написав:Я вообще предлагаю ну очень простой маркер реформ, который сможет увидеть любой гражданин. Это маркер под условным названием "игральные салоны" . Как только закроется 90% из них, а остальные 10% начнут платить реальные налоги в бюджет, вот тогда я поверю во что-то хорошее. А пока что вся игралка кормит коррмпированных мусоров, прокуроров, и сбушников.


оригинально! и интересно...
а сколько по времени отдаёте на такое действо ? То есть сколько ждать готовы ? пару мес, пол года, год ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 23:24

  baraka написав:
  zzzzzz написав:Я вообще предлагаю ну очень простой маркер реформ, который сможет увидеть любой гражданин. Это маркер под условным названием "игральные салоны" . Как только закроется 90% из них, а остальные 10% начнут платить реальные налоги в бюджет, вот тогда я поверю во что-то хорошее. А пока что вся игралка кормит коррмпированных мусоров, прокуроров, и сбушников.


оригинально! и интересно...
а сколько по времени отдаёте на такое действо ? То есть сколько ждать готовы ? пару мес, пол года, год ?

аккурат до следующих выборов
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 00:24

  baraka написав:
  zzzzzz написав:Я вообще предлагаю ну очень простой маркер реформ, который сможет увидеть любой гражданин. Это маркер под условным названием "игральные салоны" . Как только закроется 90% из них, а остальные 10% начнут платить реальные налоги в бюджет, вот тогда я поверю во что-то хорошее. А пока что вся игралка кормит коррмпированных мусоров, прокуроров, и сбушников.


оригинально! и интересно...
а сколько по времени отдаёте на такое действо ? То есть сколько ждать готовы ? пару мес, пол года, год ?


Да там нечего ждать. Еще в 2018 году минфин Данилюк внес в верховную раду законопроет, но его не проголосовали. Так же и МВФ требовал урегулирования этого вопроса.

По сути , все законы направленные на реформы уже давно написаны, их нужно только принимать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 00:25

  zzzzzz написав:Как смешно наблюдать за сектой лендлордов которые думают что нет альтернативы бизнесу с недвигой.

Альтернатива есть всегда.

То же самое пели лондонские лендлорды , но на сейчас недвига в британии падает в цене уже 3й год подряд.


Замечу по теме вашего сообщения. Вы Лондон и Британию смешали в кучу.

За Лондоном не слежу, очень дорого. А вот цены Манчестера у меня с 14 года есть.
Так вот, если в 14 году ценник на студио апартмент на этапе котлована начинался от 94 950 фунтов, то сейчас в том же районе - от 134 995 фунтов на этапе котлована.
Доходность до налогов около 6% в год (для справки, если кому интересно).
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 09:57

  change_pm написав:
  zzzzzz написав:Как смешно наблюдать за сектой лендлордов которые думают что нет альтернативы бизнесу с недвигой.

Альтернатива есть всегда.

То же самое пели лондонские лендлорды , но на сейчас недвига в британии падает в цене уже 3й год подряд.


Замечу по теме вашего сообщения. Вы Лондон и Британию смешали в кучу.

За Лондоном не слежу, очень дорого. А вот цены Манчестера у меня с 14 года есть.
Так вот, если в 14 году ценник на студио апартмент на этапе котлована начинался от 94 950 фунтов, то сейчас в том же районе - от 134 995 фунтов на этапе котлована.
Доходность до налогов около 6% в год (для справки, если кому интересно).



А большая разница между «котлован» и «готовое»?

Вот эта студия, которая на котловане 134995£ - сколько она готовая стоит?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 09:58

  investorkiev написав:
Да понятно что закон будет ужасный, какой попало и работать будет как попало.
Скорее всего он будет даже вредительский для страны.
Но - селяне получат возможность получить какие-никакие но бабки. Пусть от Сороса. Пусть из офшоров наших крупных аграриев- не важно. Важно что много крестьян получат бабки. Что они сделают с бабками? Ну часть пробухают. Но часть - стопроцентно- понесут на КРЖН осуществлять мечту каждого крестьянина Украины - купить квартирку для отпрыска в Киеве, и жизнь удалась


Про какие бабки ты говоришь. Часть паев уже продано.
Прям сейчас, за пай в ста км от столицы дают шо то типа 250 тыщ.
Сколько по твоему он будет стоить при открытом рынке? 500? И что за него купишь?
vano80
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 09:59

  airmax78 написав:Ну ведь гениальную рекламу ребятам сняли: https://www.youtube.com/channel/UCgIBYA ... OdvklNqufg


:D
Они стали зепутатами?
Oak
 
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