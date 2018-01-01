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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1423142414251426

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 202
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
59
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
30
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 10:18

  investorkiev написав:
  change_pm написав:
  zzzzzz написав:Как смешно наблюдать за сектой лендлордов которые думают что нет альтернативы бизнесу с недвигой.

Альтернатива есть всегда.

То же самое пели лондонские лендлорды , но на сейчас недвига в британии падает в цене уже 3й год подряд.


Замечу по теме вашего сообщения. Вы Лондон и Британию смешали в кучу.

За Лондоном не слежу, очень дорого. А вот цены Манчестера у меня с 14 года есть.
Так вот, если в 14 году ценник на студио апартмент на этапе котлована начинался от 94 950 фунтов, то сейчас в том же районе - от 134 995 фунтов на этапе котлована.
Доходность до налогов около 6% в год (для справки, если кому интересно).



А большая разница между «котлован» и «готовое»?

Вот эта студия, которая на котловане 134995£ - сколько она готовая стоит?


Между "котлован" и "готовое" разница где-то тысяч 15-20. Та, что сейчас 134 - это уже почти готовое. Готовое и сданое в том районе около 140 тыс, но предложения почти нет. Не у кого и нечего покупать.
Года 2 назад они начинали продавать от 114 950.
Оплата на котловане: в течение 6 месяцев от бронирования - 35%, остальные 65% после сдачи.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 11:01

  change_pm написав:
  zzzzzz написав:Как смешно наблюдать за сектой лендлордов которые думают что нет альтернативы бизнесу с недвигой.

Альтернатива есть всегда.

То же самое пели лондонские лендлорды , но на сейчас недвига в британии падает в цене уже 3й год подряд.


Замечу по теме вашего сообщения. Вы Лондон и Британию смешали в кучу.

За Лондоном не слежу, очень дорого. А вот цены Манчестера у меня с 14 года есть.
Так вот, если в 14 году ценник на студио апартмент на этапе котлована начинался от 94 950 фунтов, то сейчас в том же районе - от 134 995 фунтов на этапе котлована.
Доходность до налогов около 6% в год (для справки, если кому интересно).

виходячи із ваших цифр, ціна залишилася практично місці, тобто 160к доларів США, якщо враховувати обезцінювання фунта :roll:
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 11:29

  TylerTruman_ написав:
  change_pm написав:
  zzzzzz написав:Как смешно наблюдать за сектой лендлордов которые думают что нет альтернативы бизнесу с недвигой.

Альтернатива есть всегда.

То же самое пели лондонские лендлорды , но на сейчас недвига в британии падает в цене уже 3й год подряд.


Замечу по теме вашего сообщения. Вы Лондон и Британию смешали в кучу.

За Лондоном не слежу, очень дорого. А вот цены Манчестера у меня с 14 года есть.
Так вот, если в 14 году ценник на студио апартмент на этапе котлована начинался от 94 950 фунтов, то сейчас в том же районе - от 134 995 фунтов на этапе котлована.
Доходность до налогов около 6% в год (для справки, если кому интересно).

виходячи із ваших цифр, ціна залишилася практично місці, тобто 160к доларів США, якщо враховувати обезцінювання фунта :roll:


Ага, в этом то и трагедия! :( Кто ж знал, что будет брекзит?
change_pm
 
Повідомлень: 433
З нами з: 03.02.16
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  #<1 ... 1423142414251426
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