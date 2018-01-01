|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Пон 05 сер, 2019 10:18
investorkiev написав: change_pm написав: zzzzzz написав:
Как смешно наблюдать за сектой лендлордов которые думают что нет альтернативы бизнесу с недвигой.
Альтернатива есть всегда.
То же самое пели лондонские лендлорды , но на сейчас недвига в британии падает в цене уже 3й год подряд.
Замечу по теме вашего сообщения. Вы Лондон и Британию смешали в кучу.
За Лондоном не слежу, очень дорого. А вот цены Манчестера у меня с 14 года есть.
Так вот, если в 14 году ценник на студио апартмент на этапе котлована начинался от 94 950 фунтов, то сейчас в том же районе - от 134 995 фунтов на этапе котлована.
Доходность до налогов около 6% в год (для справки, если кому интересно).
А большая разница между «котлован» и «готовое»?
Вот эта студия, которая на котловане 134995£ - сколько она готовая стоит?
Между "котлован" и "готовое" разница где-то тысяч 15-20. Та, что сейчас 134 - это уже почти готовое. Готовое и сданое в том районе около 140 тыс, но предложения почти нет. Не у кого и нечего покупать.
Года 2 назад они начинали продавать от 114 950.
Оплата на котловане: в течение 6 месяцев от бронирования - 35%, остальные 65% после сдачи.
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 433
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 сер, 2019 11:01
change_pm написав: zzzzzz написав:
Как смешно наблюдать за сектой лендлордов которые думают что нет альтернативы бизнесу с недвигой.
Альтернатива есть всегда.
То же самое пели лондонские лендлорды , но на сейчас недвига в британии падает в цене уже 3й год подряд.
Замечу по теме вашего сообщения. Вы Лондон и Британию смешали в кучу.
За Лондоном не слежу, очень дорого. А вот цены Манчестера у меня с 14 года есть.
Так вот, если в 14 году ценник на студио апартмент на этапе котлована начинался от 94 950
фунтов, то сейчас в том же районе - от 134 995
фунтов на этапе котлована.
Доходность до налогов около 6% в год (для справки, если кому интересно).
виходячи із ваших цифр, ціна залишилася практично місці, тобто 160к доларів США, якщо враховувати обезцінювання фунта
#noFOMO
-
TylerTruman_
-
-
- Повідомлень: 275
- З нами з: 11.06.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 сер, 2019 11:29
TylerTruman_ написав: change_pm написав: zzzzzz написав:
Как смешно наблюдать за сектой лендлордов которые думают что нет альтернативы бизнесу с недвигой.
Альтернатива есть всегда.
То же самое пели лондонские лендлорды , но на сейчас недвига в британии падает в цене уже 3й год подряд.
Замечу по теме вашего сообщения. Вы Лондон и Британию смешали в кучу.
За Лондоном не слежу, очень дорого. А вот цены Манчестера у меня с 14 года есть.
Так вот, если в 14 году ценник на студио апартмент на этапе котлована начинался от 94 950
фунтов, то сейчас в том же районе - от 134 995
фунтов на этапе котлована.
Доходность до налогов около 6% в год (для справки, если кому интересно).
виходячи із ваших цифр, ціна залишилася практично місці, тобто 160к доларів США, якщо враховувати обезцінювання фунта
Ага, в этом то и трагедия!
Кто ж знал, что будет брекзит?
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 433
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|15453
|2486616
|
Пон 05 сер, 2019 10:34
sinus
|
|455
|182211
|
|
|31672
|76931
|
|