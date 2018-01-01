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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1423142414251426

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 203
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
60
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
30
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 10:18

  investorkiev написав:
  change_pm написав:
  zzzzzz написав:Как смешно наблюдать за сектой лендлордов которые думают что нет альтернативы бизнесу с недвигой.

Альтернатива есть всегда.

То же самое пели лондонские лендлорды , но на сейчас недвига в британии падает в цене уже 3й год подряд.


Замечу по теме вашего сообщения. Вы Лондон и Британию смешали в кучу.

За Лондоном не слежу, очень дорого. А вот цены Манчестера у меня с 14 года есть.
Так вот, если в 14 году ценник на студио апартмент на этапе котлована начинался от 94 950 фунтов, то сейчас в том же районе - от 134 995 фунтов на этапе котлована.
Доходность до налогов около 6% в год (для справки, если кому интересно).



А большая разница между «котлован» и «готовое»?

Вот эта студия, которая на котловане 134995£ - сколько она готовая стоит?


Между "котлован" и "готовое" разница где-то тысяч 15-20. Та, что сейчас 134 - это уже почти готовое. Готовое и сданое в том районе около 140 тыс, но предложения почти нет. Не у кого и нечего покупать.
Года 2 назад они начинали продавать от 114 950.
Оплата на котловане: в течение 6 месяцев от бронирования - 35%, остальные 65% после сдачи.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 11:01

  change_pm написав:
  zzzzzz написав:Как смешно наблюдать за сектой лендлордов которые думают что нет альтернативы бизнесу с недвигой.

Альтернатива есть всегда.

То же самое пели лондонские лендлорды , но на сейчас недвига в британии падает в цене уже 3й год подряд.


Замечу по теме вашего сообщения. Вы Лондон и Британию смешали в кучу.

За Лондоном не слежу, очень дорого. А вот цены Манчестера у меня с 14 года есть.
Так вот, если в 14 году ценник на студио апартмент на этапе котлована начинался от 94 950 фунтов, то сейчас в том же районе - от 134 995 фунтов на этапе котлована.
Доходность до налогов около 6% в год (для справки, если кому интересно).

виходячи із ваших цифр, ціна залишилася практично місці, тобто 160к доларів США, якщо враховувати обезцінювання фунта :roll:
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 11:29

  TylerTruman_ написав:
  change_pm написав:
  zzzzzz написав:Как смешно наблюдать за сектой лендлордов которые думают что нет альтернативы бизнесу с недвигой.

Альтернатива есть всегда.

То же самое пели лондонские лендлорды , но на сейчас недвига в британии падает в цене уже 3й год подряд.


Замечу по теме вашего сообщения. Вы Лондон и Британию смешали в кучу.

За Лондоном не слежу, очень дорого. А вот цены Манчестера у меня с 14 года есть.
Так вот, если в 14 году ценник на студио апартмент на этапе котлована начинался от 94 950 фунтов, то сейчас в том же районе - от 134 995 фунтов на этапе котлована.
Доходность до налогов около 6% в год (для справки, если кому интересно).

виходячи із ваших цифр, ціна залишилася практично місці, тобто 160к доларів США, якщо враховувати обезцінювання фунта :roll:


Ага, в этом то и трагедия! :( Кто ж знал, что будет брекзит?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 13:53

Помню Макс тут панику устраивал дороговизной билетов на экспрес Киев-Одесса.

Посмотрел я на сайте . На экспресс цена билетов в первом классе - 1028 грн, во втором классе - 464 грн.

В то же время билеты на август авиа Скай-ап 922-1534 грн в зависимости от дня недели. В субботу самые дорогие , в воскресенье самые дешевые.
За 80 грн можно даже место выбрать в самолете. Выбор мест стоит от 424 до 86 грн
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 14:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Будет дорожать!
https://focus.ua/ukraine/436588-v_ukraine_krupnye_goroda_mogut_pereiti_na_pochasovuiu_podachu_vody
"Ассоциация водопроводно-канализационного хозяйства "Укрводоканалэкология" допустила, что в Украине с 20 августа водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды из-за нехватки средств. Об этом сообщила на пресс-конференции вице-президент ассоциации Ольга Бабий"

Граждане, все в столицу! Мы предоставим вам воду и тепло! Высокая средняя зарплата, мостик и парки, можно лузгать семки прямо напротив окон президента!
vano80
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 14:10

Oleksa Shalayskiy
14 мин. ·
Запитання до киян

Минулої п’ятниці Кличко і команда почали нову велику корупційну схему.

Суть схеми: забудувати чергових 500 га висотками, наплювавши на Генеральний план Києва.
Сирець - 170 га
Дружби народів-Васильківська – 65 га
Голосієво – 182 га
Тростянецька-Червоний хутір 98 га

Деталі тут: https://tinyurl.com/y3frs9at

Незаконність схеми буде анігільована двома речами: 1. Голосуванням підконтрольної депутатської більшості 2. Проведенням фейкових громадських слухань.
Саме в п’ятницю почався етап «громадських слухань». Без особливого галасу протягом місяця збираються «пропозиції», і вже в кінці серпня – під закінчення відпусток - пройдуть самі «слухання».

Зрозуміло, що будь-який мешканець Сирця чи Тростянецької, дізнавшись, скільки на видноколі з’явиться нових висоток ( та ще й незаконно) – особисто піде в КМДА виносити двері з ноги.
Але є кілька проблем. По-перше, дані нових Детальних планів територій треба проаналізувати, згодом подати в простому вигляді. А основне – донести цю інформацію до мешканців.

Так от – питання. Яким чином ця інформація має виглядати і як її найкраще донести? Та й взагалі, чи варто цим займатись? Боюсь, що навіть, якщо зробити ідеальний аналіз ( де що буде побудоване, які порушення, хто бенефіціар і його маржа) – то до пересічних мешканців він може не потрапити.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 14:23

  investorkiev написав:[
Что, там всегда есть прибыля? Или это не бизнеса?


надо скуплять колхоза
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 14:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vano80 написав:водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды из-за нехватки средств.

пообъективной причине: в Киеве самая высокая средняя зарплата. Все деньги отдали на зарплату, на оплату остального-денег нет
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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