Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Как смешно наблюдать за сектой лендлордов которые думают что нет альтернативы бизнесу с недвигой.
Альтернатива есть всегда.
То же самое пели лондонские лендлорды , но на сейчас недвига в британии падает в цене уже 3й год подряд.
Замечу по теме вашего сообщения. Вы Лондон и Британию смешали в кучу.
За Лондоном не слежу, очень дорого. А вот цены Манчестера у меня с 14 года есть. Так вот, если в 14 году ценник на студио апартмент на этапе котлована начинался от 94 950 фунтов, то сейчас в том же районе - от 134 995 фунтов на этапе котлована. Доходность до налогов около 6% в год (для справки, если кому интересно).
А большая разница между «котлован» и «готовое»?
Вот эта студия, которая на котловане 134995£ - сколько она готовая стоит?
Между "котлован" и "готовое" разница где-то тысяч 15-20. Та, что сейчас 134 - это уже почти готовое. Готовое и сданое в том районе около 140 тыс, но предложения почти нет. Не у кого и нечего покупать. Года 2 назад они начинали продавать от 114 950. Оплата на котловане: в течение 6 месяцев от бронирования - 35%, остальные 65% после сдачи.
zzzzzz написав:Как смешно наблюдать за сектой лендлордов которые думают что нет альтернативы бизнесу с недвигой.
Альтернатива есть всегда.
То же самое пели лондонские лендлорды , но на сейчас недвига в британии падает в цене уже 3й год подряд.
Замечу по теме вашего сообщения. Вы Лондон и Британию смешали в кучу.
За Лондоном не слежу, очень дорого. А вот цены Манчестера у меня с 14 года есть. Так вот, если в 14 году ценник на студио апартмент на этапе котлована начинался от 94 950 фунтов, то сейчас в том же районе - от 134 995 фунтов на этапе котлована. Доходность до налогов около 6% в год (для справки, если кому интересно).
виходячи із ваших цифр, ціна залишилася практично місці, тобто 160к доларів США, якщо враховувати обезцінювання фунта
zzzzzz написав:Как смешно наблюдать за сектой лендлордов которые думают что нет альтернативы бизнесу с недвигой.
Альтернатива есть всегда.
То же самое пели лондонские лендлорды , но на сейчас недвига в британии падает в цене уже 3й год подряд.
Замечу по теме вашего сообщения. Вы Лондон и Британию смешали в кучу.
За Лондоном не слежу, очень дорого. А вот цены Манчестера у меня с 14 года есть. Так вот, если в 14 году ценник на студио апартмент на этапе котлована начинался от 94 950 фунтов, то сейчас в том же районе - от 134 995 фунтов на этапе котлована. Доходность до налогов около 6% в год (для справки, если кому интересно).
виходячи із ваших цифр, ціна залишилася практично місці, тобто 160к доларів США, якщо враховувати обезцінювання фунта
Ага, в этом то и трагедия! Кто ж знал, что будет брекзит?
Помню Макс тут панику устраивал дороговизной билетов на экспрес Киев-Одесса.
Посмотрел я на сайте . На экспресс цена билетов в первом классе - 1028 грн, во втором классе - 464 грн.
В то же время билеты на август авиа Скай-ап 922-1534 грн в зависимости от дня недели. В субботу самые дорогие , в воскресенье самые дешевые. За 80 грн можно даже место выбрать в самолете. Выбор мест стоит от 424 до 86 грн
Незаконність схеми буде анігільована двома речами: 1. Голосуванням підконтрольної депутатської більшості 2. Проведенням фейкових громадських слухань. Саме в п’ятницю почався етап «громадських слухань». Без особливого галасу протягом місяця збираються «пропозиції», і вже в кінці серпня – під закінчення відпусток - пройдуть самі «слухання».
Зрозуміло, що будь-який мешканець Сирця чи Тростянецької, дізнавшись, скільки на видноколі з’явиться нових висоток ( та ще й незаконно) – особисто піде в КМДА виносити двері з ноги. Але є кілька проблем. По-перше, дані нових Детальних планів територій треба проаналізувати, згодом подати в простому вигляді. А основне – донести цю інформацію до мешканців.
Так от – питання. Яким чином ця інформація має виглядати і як її найкраще донести? Та й взагалі, чи варто цим займатись? Боюсь, що навіть, якщо зробити ідеальний аналіз ( де що буде побудоване, які порушення, хто бенефіціар і його маржа) – то до пересічних мешканців він може не потрапити.