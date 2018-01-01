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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 сер, 2019 17:38
Золото на 7-летнем максимуме, 1461 доллар.
Китай сегодня ослабил свою валюту до 11 летнего минимума.
Но КРЖН будет только дорожать ))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Пон 05 сер, 2019 17:51
zzzzzz написав:
Золото на 7-летнем максимуме, 1461 доллар.
Китай сегодня ослабил свою валюту до 11 летнего минимума.
Но КРЖН будет только дорожать ))
Почему бы и нет? Валюта же слабнет!
А те у кого золотишко в кармане смогут осуществить свою мечту и купить квартиру/улучшить жилищные условия в обмен на свои два бруска!
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vladus17
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Додано: Пон 05 сер, 2019 17:55
vladus17 написав: zzzzzz написав:
Золото на 7-летнем максимуме, 1461 доллар.
Китай сегодня ослабил свою валюту до 11 летнего минимума.
Но КРЖН будет только дорожать ))
Почему бы и нет? Валюта же слабнет!
А те у кого золотишко в кармане смогут осуществить свою мечту и купить квартиру/улучшить жилищные условия в обмен на свои два бруска!
Да,гривна станет мировым защитным активом
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Пон 05 сер, 2019 17:57
zzzzzz написав:
Да,гривна станет мировым защитным активом
Какая гривна, причем здесь гривна?
Бетон же он животворящий, о нем и речь!
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vladus17
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Додано: Пон 05 сер, 2019 18:08
vladus17 написав: zzzzzz написав:
Да,гривна станет мировым защитным активом
Какая гривна, причем здесь гривна?
Бетон же он животворящий, о нем и речь!
Да точно, лучший защитный актив - киевский бетон ))
Причем бетон из ЖК Чикага самый лучший, а еще от Вавриша тоже хороший))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Пон 05 сер, 2019 18:17
Смотрю, что у тех, кто не успел забетонироваться, подгорает не по-детски.
Ребят, перетерпите эти 3-4 месяца, цены еще %% на 10-15 вырастут, потом кризис-шмизис цены обнулит и вы себе тоже че-нить купите.
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airmax78
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Додано: Пон 05 сер, 2019 18:27
airmax78 написав:
Смотрю, что у тех, кто не успел забетонироваться, подгорает не по-детски.
Ребят, перетерпите эти 3-4 месяца, цены еще %% на 10-15 вырастут, потом кризис-шмизис цены обнулит и вы себе тоже че-нить купите.
Не пойму какая часть вашего поста - шутка.
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investorkiev
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Додано: Пон 05 сер, 2019 18:27
zzzzzz написав:
Золото на 7-летнем максимуме, 1461 доллар.
Цена устраивает. Солью его нафиг.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 18:31
UA написав: zzzzzz написав:
Золото на 7-летнем максимуме, 1461 доллар.
Цена устраивает. Солью его нафиг.
На соседней валютной ветке люди 1900 ждут не ниже
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Пон 05 сер, 2019 18:34
zzzzzz написав:
На соседней валютной ветке люди 1900 ждут не ниже
хбебегав 100500 ждет уже 10 лет. Подождет еще!
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vladus17
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