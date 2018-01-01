RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1425142614271428>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 203
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
60
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
30
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 17:38

Золото на 7-летнем максимуме, 1461 доллар.
Китай сегодня ослабил свою валюту до 11 летнего минимума.

Но КРЖН будет только дорожать ))
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34487
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3353 раз.
Подякували: 7033 раз.
 
Профіль
27
5
2
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 17:51

  zzzzzz написав:Золото на 7-летнем максимуме, 1461 доллар.
Китай сегодня ослабил свою валюту до 11 летнего минимума.

Но КРЖН будет только дорожать ))

Почему бы и нет? Валюта же слабнет!
А те у кого золотишко в кармане смогут осуществить свою мечту и купить квартиру/улучшить жилищные условия в обмен на свои два бруска!
vladus17
 
Повідомлень: 926
З нами з: 21.03.14
Подякував: 113 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 17:55

  vladus17 написав:
  zzzzzz написав:Золото на 7-летнем максимуме, 1461 доллар.
Китай сегодня ослабил свою валюту до 11 летнего минимума.

Но КРЖН будет только дорожать ))

Почему бы и нет? Валюта же слабнет!
А те у кого золотишко в кармане смогут осуществить свою мечту и купить квартиру/улучшить жилищные условия в обмен на свои два бруска!


Да,гривна станет мировым защитным активом :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34487
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3353 раз.
Подякували: 7033 раз.
 
Профіль
27
5
2
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 17:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Да,гривна станет мировым защитным активом :mrgreen:

Какая гривна, причем здесь гривна?
Бетон же он животворящий, о нем и речь!
vladus17
 
Повідомлень: 926
З нами з: 21.03.14
Подякував: 113 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 18:08

  vladus17 написав:
  zzzzzz написав:Да,гривна станет мировым защитным активом :mrgreen:

Какая гривна, причем здесь гривна?
Бетон же он животворящий, о нем и речь!


Да точно, лучший защитный актив - киевский бетон ))
Причем бетон из ЖК Чикага самый лучший, а еще от Вавриша тоже хороший))
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34487
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3353 раз.
Подякували: 7033 раз.
 
Профіль
27
5
2
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 18:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Смотрю, что у тех, кто не успел забетонироваться, подгорает не по-детски.
Ребят, перетерпите эти 3-4 месяца, цены еще %% на 10-15 вырастут, потом кризис-шмизис цены обнулит и вы себе тоже че-нить купите.
airmax78
 
Повідомлень: 30954
З нами з: 25.10.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 3639 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 18:27

  airmax78 написав:Смотрю, что у тех, кто не успел забетонироваться, подгорает не по-детски.
Ребят, перетерпите эти 3-4 месяца, цены еще %% на 10-15 вырастут, потом кризис-шмизис цены обнулит и вы себе тоже че-нить купите.


Не пойму какая часть вашего поста - шутка.
investorkiev
 
Повідомлень: 553
З нами з: 06.03.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 18:27

  zzzzzz написав:Золото на 7-летнем максимуме, 1461 доллар.

Цена устраивает. Солью его нафиг.
UA
 
Повідомлень: 4375
З нами з: 19.07.08
Подякував: 465 раз.
Подякували: 658 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 18:31

  UA написав:
  zzzzzz написав:Золото на 7-летнем максимуме, 1461 доллар.

Цена устраивает. Солью его нафиг.

На соседней валютной ветке люди 1900 ждут не ниже :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34487
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3353 раз.
Подякували: 7033 раз.
 
Профіль
27
5
2
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 18:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:На соседней валютной ветке люди 1900 ждут не ниже :mrgreen:

хбебегав 100500 ждет уже 10 лет. Подождет еще!
vladus17
 
Повідомлень: 926
З нами з: 21.03.14
Подякував: 113 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1425142614271428>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, thirdeye і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1544, 1545, 1546
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
15458 2487433
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 сер, 2019 17:53
UA
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 182217
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 77028
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (13103)
05.08.2019 19:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.