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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1425142614271428

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 203
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
60
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
30
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 18:45

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Смотрю, что у тех, кто не успел забетонироваться, подгорает не по-детски.
Ребят, перетерпите эти 3-4 месяца, цены еще %% на 10-15 вырастут, потом кризис-шмизис цены обнулит и вы себе тоже че-нить купите.


Не пойму какая часть вашего поста - шутка.

Та что "кто не успел забетонироваться".
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 18:48

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Смотрю, что у тех, кто не успел забетонироваться, подгорает не по-детски.
Ребят, перетерпите эти 3-4 месяца, цены еще %% на 10-15 вырастут, потом кризис-шмизис цены обнулит и вы себе тоже че-нить купите.


Не пойму какая часть вашего поста - шутка.

Никакая. Пост полный эмпатии и сопереживания. И да, кризис рано или поздно обязательно будет, его не может не быть.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 19:25

Непосильному труду сотрудников ОП посвящается:
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 19:49

  UA написав:Непосильному труду сотрудников ОП посвящается:
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Жесть :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 20:09

  hume написав:
  UA написав:Непосильному труду сотрудников ОП посвящается:
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Жесть :mrgreen:

Очень тяжелый труд на самом деле. Очень неблагодарный. Особенно если работаешь в ОП недобросовестного застройщика.
airmax78
 
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