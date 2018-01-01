Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Смотрю, что у тех, кто не успел забетонироваться, подгорает не по-детски. Ребят, перетерпите эти 3-4 месяца, цены еще %% на 10-15 вырастут, потом кризис-шмизис цены обнулит и вы себе тоже че-нить купите.
airmax78 написав:Смотрю, что у тех, кто не успел забетонироваться, подгорает не по-детски. Ребят, перетерпите эти 3-4 месяца, цены еще %% на 10-15 вырастут, потом кризис-шмизис цены обнулит и вы себе тоже че-нить купите.
Не пойму какая часть вашего поста - шутка.
Никакая. Пост полный эмпатии и сопереживания. И да, кризис рано или поздно обязательно будет, его не может не быть.