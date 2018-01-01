Там нарешті почали працювати з бидлопаркуванням, останні пару місяців. Евакуатори трои попрацювали, а то ж, бувало, й у другому ряді ставили тачки.
От і перемістився зубожілий народ у паркінг
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Додано: Вів 06 сер, 2019 10:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 06 сер, 2019 10:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Жалкая манипуляция.
Просто скидки на шмотьё сезонная+ снижение курса. Вот народ и тарится подешёвке
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 06 сер, 2019 10:34
Когда снижение курса - тариться надо долларом, а не шмотками. Шмотками тариться надо когда курс скакнет, а в магазине старые цены в гривнах.
Додано: Вів 06 сер, 2019 10:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В общем беглый обзор новостроек Печерска и центральной части Голосеевского района привел меня к выводу, что злочинная влада снова сделала сегмент модных мопов в центре Киева недоступным для народа. При чем как при покупке, так и при обслуживании. Все-таки 100 ЕВРО в месяц только за СДПТ платить - мне кажется дорогова-то. Как кто-то отметил на форуме домика по одному из объектов Саги: если у тебя 15-16 квартир, то такие СДПТ становятся очень чувствительными. Так что все страдают.
Додано: Вів 06 сер, 2019 10:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати, где респект? В ЦП уже подняли плату за обслуживание? А то, как-то на фоне Атмосферовских 30+ грн. за метр, 11 грн. в ЦП уже смотрятся просто неприлично.
Додано: Вів 06 сер, 2019 11:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
если есть 5000 грн, на что их тратить: на шмотки со скидкой 40-70% или на бакс, который подрастёт на 10%?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 06 сер, 2019 11:07
Как завещали старожилы :надо просто больше работать,желательно головой.
Так хватит ныть,пора брать в руки лопату)))
Это не цены большие,это ты малого зарабатываешь(с),может пора валить на малую родину домой?(с).
Это все цитаты гуру с этой ветки,я ничего не выдумал,просто вспомнил классикофф
Вчера глянул на прайс одного полугосударственного застройщика,вернули малые однухи,таки кризис или стагнация?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 06 сер, 2019 11:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
а цены? +25%, для Зе-команды?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 06 сер, 2019 11:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кличко працює????
Запарковано було на метрів 200 з усіх сторін. Це люди по нужді в паркінг поїхали... бідувати
Надіслано від мого нокія 8800
Всім процвітання!
Додано: Вів 06 сер, 2019 11:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Що люди не видумають, коли заперечують об'єктивні речі, які не відповідають їх парадигмі. Фотка об'єктивна. Що ще видумувати...
Капець.
Надіслано від мого нокія 8800
Всім процвітання!
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