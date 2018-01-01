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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1427142814291430>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 203
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
60
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
30
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 10:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:В суботу навідався в зубожілий оушен...
Таке пам'ятаю хіба що перед новим роком.

Там нарешті почали працювати з бидлопаркуванням, останні пару місяців. Евакуатори трои попрацювали, а то ж, бувало, й у другому ряді ставили тачки.
От і перемістився зубожілий народ у паркінг
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 10:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:В суботу навідався в зубожілий оушен...
Таке пам'ятаю хіба що перед новим роком.

Зубожіння. Довів порох країну:

Жалкая манипуляция.
Просто скидки на шмотьё сезонная+ снижение курса. Вот народ и тарится подешёвке
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 10:34

  Serg-ik написав:
  Первый написав:В суботу навідався в зубожілий оушен...
Таке пам'ятаю хіба що перед новим роком.

Зубожіння. Довів порох країну:

Жалкая манипуляция.
Просто скидки на шмотьё сезонная+ снижение курса. Вот народ и тарится подешёвке

Когда снижение курса - тариться надо долларом, а не шмотками. Шмотками тариться надо когда курс скакнет, а в магазине старые цены в гривнах.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 10:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В общем беглый обзор новостроек Печерска и центральной части Голосеевского района привел меня к выводу, что злочинная влада снова сделала сегмент модных мопов в центре Киева недоступным для народа. При чем как при покупке, так и при обслуживании. Все-таки 100 ЕВРО в месяц только за СДПТ платить - мне кажется дорогова-то. Как кто-то отметил на форуме домика по одному из объектов Саги: если у тебя 15-16 квартир, то такие СДПТ становятся очень чувствительными. Так что все страдают.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 10:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, где респект? В ЦП уже подняли плату за обслуживание? А то, как-то на фоне Атмосферовских 30+ грн. за метр, 11 грн. в ЦП уже смотрятся просто неприлично.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 11:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Когда снижение курса - тариться надо долларом, а не шмотками

если есть 5000 грн, на что их тратить: на шмотки со скидкой 40-70% или на бакс, который подрастёт на 10%?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 11:07

  airmax78 написав:В общем . При чем как при покупке, так и при обслуживании. Все-таки 100 ЕВРО в месяц только за СДПТ платить - мне кажется дорогова-то

Как завещали старожилы :надо просто больше работать,желательно головой.

Так хватит ныть,пора брать в руки лопату)))
Это не цены большие,это ты малого зарабатываешь(с),может пора валить на малую родину домой?(с).
Это все цитаты гуру с этой ветки,я ничего не выдумал,просто вспомнил классикофф :lol:
Вчера глянул на прайс одного полугосударственного застройщика,вернули малые однухи,таки кризис или стагнация?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 11:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  somilitark написав:Вчера глянул на прайс одного полугосударственного застройщика,вернули малые однухи,таки кризис или стагнация?

а цены? +25%, для Зе-команды?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 11:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless написав:
  Первый написав:В суботу навідався в зубожілий оушен...
Таке пам'ятаю хіба що перед новим роком.

Там нарешті почали працювати з бидлопаркуванням, останні пару місяців. Евакуатори трои попрацювали, а то ж, бувало, й у другому ряді ставили тачки.
От і перемістився зубожілий народ у паркінг
Кличко працює???? :-)

Запарковано було на метрів 200 з усіх сторін. Це люди по нужді в паркінг поїхали... бідувати

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Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 11:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  Первый написав:В суботу навідався в зубожілий оушен...
Таке пам'ятаю хіба що перед новим роком.

Зубожіння. Довів порох країну:

Жалкая манипуляция.
Просто скидки на шмотьё сезонная+ снижение курса. Вот народ и тарится подешёвке

Когда снижение курса - тариться надо долларом, а не шмотками. Шмотками тариться надо когда курс скакнет, а в магазине старые цены в гривнах.
Що люди не видумають, коли заперечують об'єктивні речі, які не відповідають їх парадигмі. Фотка об'єктивна. Що ще видумувати...
Капець.

Надіслано від мого нокія 8800
Всім процвітання!
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