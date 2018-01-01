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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 сер, 2019 11:33
Serg-ik написав: somilitark написав:
Вчера глянул на прайс одного полугосударственного застройщика,вернули малые однухи,таки кризис или стагнация?
а цены? +25%, для Зе-команды?
Все гораздо проще - злые суды напали на честный УкрБуд
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Додано: Вів 06 сер, 2019 11:41
Первый написав:
Що люди не видумають, коли заперечують об'єктивні речі, які не відповідають їх парадигмі. Фотка об'єктивна. Що ще видумувати...
Капець.
На фото указано, что 8 свободных мест на парковке. Я пояснил причину такого аншлага. Что не так?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Вів 06 сер, 2019 11:48
Serg-ik написав: Первый написав:
Що люди не видумають, коли заперечують об'єктивні речі, які не відповідають їх парадигмі. Фотка об'єктивна. Що ще видумувати...
Капець.
На фото указано, что 8 свободных мест на парковке. Я пояснил причину такого аншлага. Что не так?
А всего там сколько парковочных мест?
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Додано: Вів 06 сер, 2019 12:10
Faceless написав: Первый написав:
В суботу навідався в зубожілий оушен...
Таке пам'ятаю хіба що перед новим роком.
Там нарешті почали працювати з бидлопаркуванням, останні пару місяців. Евакуатори трои попрацювали, а то ж, бувало, й у другому ряді ставили тачки.
От і перемістився зубожілий народ у паркінг
Стоит отметить что и сам Оушен снизил расценки на парковку.
Три часа за 20 грн можно стоять.
В ЦУМе например 50 грн/час...
Живите своим умом!
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