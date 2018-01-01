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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1427142814291430

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 203
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
60
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
30
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 11:33

  Serg-ik написав:
  somilitark написав:Вчера глянул на прайс одного полугосударственного застройщика,вернули малые однухи,таки кризис или стагнация?

а цены? +25%, для Зе-команды?

Все гораздо проще - злые суды напали на честный УкрБуд
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 11:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Що люди не видумають, коли заперечують об'єктивні речі, які не відповідають їх парадигмі. Фотка об'єктивна. Що ще видумувати...
Капець.
На фото указано, что 8 свободных мест на парковке. Я пояснил причину такого аншлага. Что не так?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 11:48

  Serg-ik написав:
  Первый написав:Що люди не видумають, коли заперечують об'єктивні речі, які не відповідають їх парадигмі. Фотка об'єктивна. Що ще видумувати...
Капець.
На фото указано, что 8 свободных мест на парковке. Я пояснил причину такого аншлага. Что не так?

А всего там сколько парковочных мест?
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 12:10

  Faceless написав:
  Первый написав:В суботу навідався в зубожілий оушен...
Таке пам'ятаю хіба що перед новим роком.

Там нарешті почали працювати з бидлопаркуванням, останні пару місяців. Евакуатори трои попрацювали, а то ж, бувало, й у другому ряді ставили тачки.
От і перемістився зубожілий народ у паркінг


Стоит отметить что и сам Оушен снизил расценки на парковку.
Три часа за 20 грн можно стоять.
В ЦУМе например 50 грн/час...
Живите своим умом!
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  #<1 ... 1427142814291430
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