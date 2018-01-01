|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 сер, 2019 11:33
Serg-ik написав: somilitark написав:
Вчера глянул на прайс одного полугосударственного застройщика,вернули малые однухи,таки кризис или стагнация?
а цены? +25%, для Зе-команды?
Все гораздо проще - злые суды напали на честный УкрБуд
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 8609
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1018 раз.
- Подякували: 2287 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Вів 06 сер, 2019 11:41
Первый написав:
Що люди не видумають, коли заперечують об'єктивні речі, які не відповідають їх парадигмі. Фотка об'єктивна. Що ще видумувати...
Капець.
На фото указано, что 8 свободных мест на парковке. Я пояснил причину такого аншлага. Что не так?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 9428
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 820 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 сер, 2019 11:48
Serg-ik написав: Первый написав:
Що люди не видумають, коли заперечують об'єктивні речі, які не відповідають їх парадигмі. Фотка об'єктивна. Що ще видумувати...
Капець.
На фото указано, что 8 свободных мест на парковке. Я пояснил причину такого аншлага. Что не так?
А всего там сколько парковочных мест?
-
maza5
-
-
- Повідомлень: 177
- З нами з: 27.08.14
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 сер, 2019 12:10
Faceless написав: Первый написав:
В суботу навідався в зубожілий оушен...
Таке пам'ятаю хіба що перед новим роком.
Там нарешті почали працювати з бидлопаркуванням, останні пару місяців. Евакуатори трои попрацювали, а то ж, бувало, й у другому ряді ставили тачки.
От і перемістився зубожілий народ у паркінг
Стоит отметить что и сам Оушен снизил расценки на парковку.
Три часа за 20 грн можно стоять.
В ЦУМе например 50 грн/час...
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 34497
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3354 раз.
- Подякували: 7041 раз.
-
- Профіль
-
27
5
2
Додано: Вів 06 сер, 2019 12:19
zzzzzz написав:
Стоит отметить что и сам Оушен снизил расценки на парковку.
Три часа за 20 грн можно стоять.
В ЦУМе например 50 грн/час...
По 20 грн за 3 часа в ЦУМе будет все забито машинками планктона из ближайших офисов.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 932
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 157 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 сер, 2019 12:53
zzzzzz
Я являюсь инвестором в ЖК Еврика.
Как думаете Аркада сможет выжить после такого преса на них КМДА и НБУ?
Из-за этого остановилась стройка всех объектов Банка Аркады.
Смогут возобновить строительство?
Честно говоря не знаю, что делать и чего ждать.
-
Mario80
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 19.06.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 сер, 2019 12:57
Gastarbaiter написав: zzzzzz написав:
Стоит отметить что и сам Оушен снизил расценки на парковку.
Три часа за 20 грн можно стоять.
В ЦУМе например 50 грн/час...
По 20 грн за 3 часа в ЦУМе будет все забито машинками планктона из ближайших офисов.
Завжди вважав що 15 менше 20.
Було 15 грн. Стало 20.
Короче все так всегда. Даешь хрущи па 300! на здачу от пива!
Надіслано від мого нокія 8800
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 14518
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 1913 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 сер, 2019 13:10
Gastarbaiter написав: zzzzzz написав:
Стоит отметить что и сам Оушен снизил расценки на парковку.
Три часа за 20 грн можно стоять.
В ЦУМе например 50 грн/час...
По 20 грн за 3 часа в ЦУМе будет все забито машинками планктона из ближайших офисов.
из щуцына оно виднее...
100грн/в день, 2200грн/мес только за парковку заплатит "планктона из ближайших офисов"?
реальное зубожиння...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 10785
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 460 раз.
- Подякували: 1000 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 06 сер, 2019 13:23
Gastarbaiter написав:
.. будет все забито машинками планктона из ближайших офисов.
наверно, не ждут они таких клиентов - нет ни месячных, ни квартальных абонементов.. 180 машиномест
-
Клаус
-
-
- Повідомлень: 896
- З нами з: 04.10.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 сер, 2019 13:28
Mario80 написав:zzzzzz
Я являюсь инвестором в ЖК Еврика.
Как думаете Аркада сможет выжить после такого преса на них КМДА и НБУ?
Из-за этого остановилась стройка всех объектов Банка Аркады.
Смогут возобновить строительство?
Честно говоря не знаю, что делать и чего ждать.
Основной пресс пошел на Патриотику, Эврику при желании можно было строить, не снижая темпов, но поднять бучу среди инвесторов гораздо интереснее
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 8609
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1018 раз.
- Подякували: 2287 раз.
-
- Профіль
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|15463
|2488965
|
|
|455
|182308
|
|
|31672
|77359
|
|