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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 сер, 2019 13:30
Gastarbaiter написав: Первый написав:
В суботу навідався в зубожілий оушен...
Таке пам'ятаю хіба що перед новим роком.
Зубожіння. Довів порох країну:-(
Так то все паркуны с полосы ОТ переместились после нескольких рейдов эвакуаторов.
Порівняно як я вчора в центрі Відня платив по 5.8 євро /год то як за дурно...
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Додано: Вів 06 сер, 2019 13:30
Прохожий написав: Gastarbaiter написав:
По 20 грн за 3 часа в ЦУМе будет все забито машинками планктона из ближайших офисов.
из щуцына оно виднее...
100грн/в день, 2200грн/мес только за парковку заплатит "планктона из ближайших офисов"?
реальное зубожиння...
Вы, видимо, окончательно оторвались от жизни и погрязли в лендлордизме. Вы думаете, планктон работает по 15 часов в день? 9 часов - 60 грн. в день. 1300 грн./мес. В чем проблема заплатить с з/п 20-40 тыс.? На такси дороже выйдет, маршрутка+метро - не намного дешевле, на переходе/тротуаре/полосе ОТ парковаться уже не разрешают. Выход?
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Додано: Вів 06 сер, 2019 13:32
airmax78 написав:
В общем беглый обзор новостроек Печерска и центральной части Голосеевского района привел меня к выводу, что злочинная влада снова сделала сегмент модных мопов в центре Киева недоступным для народа. При чем как при покупке, так и при обслуживании. Все-таки 100 ЕВРО в месяц только за СДПТ платить - мне кажется дорогова-то. Как кто-то отметил на форуме домика по одному из объектов Саги: если у тебя 15-16 квартир, то такие СДПТ становятся очень чувствительными. Так что все страдают.
Кто кричал про модные МОПы и убогие хрущи ?
получайте и платите .
все эти красивые новостройки - красиво смотрится и не практично , обдирать будут до нитки .
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Додано: Вів 06 сер, 2019 13:33
Клаус написав: Gastarbaiter написав:
.. будет все забито машинками планктона из ближайших офисов.
наверно, не ждут они таких клиентов - нет ни месячных, ни квартальных абонементов.. 180 машиномест
Очевидно. Магазину нужны паркоместа для своих клиентов. Они ведь не на парковке основной доход зарабатывают.
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Додано: Вів 06 сер, 2019 13:46
Первый написав: Gastarbaiter написав: zzzzzz написав:
Стоит отметить что и сам Оушен снизил расценки на парковку.
Три часа за 20 грн можно стоять.
В ЦУМе например 50 грн/час...
По 20 грн за 3 часа в ЦУМе будет все забито машинками планктона из ближайших офисов.
Завжди вважав що 15 менше 20.
Було 15 грн. Стало 20.
Короче все так всегда. Даешь хрущи па 300! на здачу от пива!
Надіслано від мого нокія 8800
Было 15 за каждый час. Стало 20 грн за первые 3 часа. Далее каждый час по 20 грн.
Вижу вы знаток.
Живите своим умом!
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Додано: Вів 06 сер, 2019 13:54
zzzzzz написав: Первый написав:
Gastarbaiter написав:По 20 грн за 3 часа в ЦУМе будет все забито машинками планктона из ближайших офисов.
Завжди вважав що 15 менше 20.
Було 15 грн. Стало 20.
Короче все так всегда. Даешь хрущи па 300! на здачу от пива!
Надіслано від мого нокія 8800
Было 15 за каждый час. Стало 20 грн за первые 3 часа. Далее каждый час по 20 грн.
Вижу вы знаток.
не, знаток и "математик" тут гастрик из щуцына написал: "9 часов - 60 грн. в день.
"
хотя понимаю что на сборе полуныци и яблук уметь анализировать прочитанное и считать не нужно...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 06 сер, 2019 13:54
Serg-ik написав: somilitark написав:
Вчера глянул на прайс одного полугосударственного застройщика,вернули малые однухи,таки кризис или стагнация?
а цены? +25%, для Зе-команды?
Цены скорректировались на уровень продвижения стройки,полгода назад были самые мелкие однухи от 16 000,сейчас от 16400,это я о ДБК4 вещаю,а не о микитаськиных укрбудах.
Дорожая НЕТ,вот недавно интеграл буд на Академе запустил 3-й дом и попустился в ценах,двуха 60 метров от 15.5 килогривен за метр,единичка по 699 килогривен за 39 метров,трёха по 14700,манагеры в инете твердят ,что нечего вам граждане глазеть на Ирпень,Бучу,бери у нас,цена практически одинаковая)))
Как бы и новый президент и новая зРада,но ни прорывов ни провалов нет,все успокоились и засучив рукава работают дальше.
Правда одним понаехам с з.п. 7 кило у.е. в месяц стало накладно платить пару штук гривен коммуналя,но знаем мы этих поскотчан,это они на билет до Бней Иегуды клянчат
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Вів 06 сер, 2019 14:05
Прохожий написав:
не, знаток и "математик" тут гастрик из щуцына написал: "9 часов - 60 грн. в день.
"
хотя понимаю что на сборе полуныци и яблук уметь анализировать прочитанное и считать не нужно...
Куда уж нам до ваших высот! Вы ведь, уже, поди, до конвейера доросли и вам бригадир даже гайковерт доверяет! Еще совсем чуть-чуть поднажать - и поймете, как 20 грн. за 3 часа превращаются в 60 за 9.
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Gastarbaiter
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Додано: Вів 06 сер, 2019 14:07
Gastarbaiter написав: Прохожий написав:
не, знаток и "математик" тут гастрик из щуцына написал: "9 часов - 60 грн. в день.
"
хотя понимаю что на сборе полуныци и яблук уметь анализировать прочитанное и считать не нужно...
Куда уж нам до ваших высот! Вы ведь, уже, поди, до конвейера доросли и вам бригадир даже гайковерт доверяет! Еще совсем чуть-чуть поднажать - и поймете, как 20 грн. за 3 часа превращаются в 60 за 9.
Так 20 грн за ПЕРВЫЕ три часа. Или вы предлагаете каждые три часа прибегать, выезжать и заезжать обратно? А так 9 часов выльется в 140 грн или около 3000 грн в мес
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Додано: Вів 06 сер, 2019 14:10
Mario80 написав:zzzzzz
Я являюсь инвестором в ЖК Еврика.
Как думаете Аркада сможет выжить после такого преса на них КМДА и НБУ?
Из-за этого остановилась стройка всех объектов Банка Аркады.
Смогут возобновить строительство?
Честно говоря не знаю, что делать и чего ждать.
Какого такого пресса?
Достраивать свои старые ЖК за деньги инвесторов новых ЖК?
Инвесторов Аркады просто используют как живой щит.
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