«Через год вы не узнаете Дрим Таун. Нас и вас ждут огромные изменения. Пока мы не можем раскрыть все карты, полная корзина новостей будет к июню. Скажу одно: мы учли все современные тренды, вложим в реконструкцию сотни миллионов (да-да, я не ошибся, сотни. Нет, не долларов) и два новых Дрима (уже не будет первого и второго, и тут вас ждут сюрпризы) в полном объеме примут гостей совсем скоро. Одно могу гарантировать – мы вызываем на соревнование Шулявский мост», — написал Гарик на своей странице в Facebook.