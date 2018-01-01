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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 сер, 2019 14:14
Faceless написав:
Так 20 грн за ПЕРВЫЕ три часа. Или вы предлагаете каждые три часа прибегать, выезжать и заезжать обратно? А так 9 часов выльется в 140 грн или около 3000 грн в мес
Так все равно все куда-то выходят в течении дня. То на обед, то на перекур, то в магазин. У кого-то могут быть выезды в течении дня по работе.
Короче, я ничего и никому не предлагаю. Но, думаю, что за такую стоимость мест покупателям останется не много.
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Додано: Вів 06 сер, 2019 14:19
UA написав: Mario80 написав:zzzzzz
Я являюсь инвестором в ЖК Еврика.
Как думаете Аркада сможет выжить после такого преса на них КМДА и НБУ?
Из-за этого остановилась стройка всех объектов Банка Аркады.
Смогут возобновить строительство?
Честно говоря не знаю, что делать и чего ждать.
Какого такого пресса?
Достраивать свои старые ЖК за деньги инвесторов новых ЖК?
Инвесторов Аркады просто используют как живой щит.
Но ведь приятнее думать, что это не ты в пирамиду влез, а плохие задавили хороших.
Кстати о ТЦ. Вроде же все неплохо. Но аквапарк в дриме закрылся. Как и Космос там же. А в первом дриме, по ощущению, меньше стало стоек в проходе.
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vano80
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Додано: Вів 06 сер, 2019 14:31
vano80 написав:
Кстати о ТЦ. Вроде же все неплохо. Но аквапарк в дриме закрылся. Как и Космос там же. А в первом дриме, по ощущению, меньше стало стоек в проходе.
Аквапарк закрыт не по экономическим причинам.
Дрим построен над метро как временное сооружение. Размещение аквапарка в нем изначально было авантюрой.
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UA
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Додано: Вів 06 сер, 2019 15:09
vano80 написав: UA написав: Mario80 написав:zzzzzz
Я являюсь инвестором в ЖК Еврика.
Как думаете Аркада сможет выжить после такого преса на них КМДА и НБУ?
Из-за этого остановилась стройка всех объектов Банка Аркады.
Смогут возобновить строительство?
Честно говоря не знаю, что делать и чего ждать.
Какого такого пресса?
Достраивать свои старые ЖК за деньги инвесторов новых ЖК?
Инвесторов Аркады просто используют как живой щит.
Но ведь приятнее думать, что это не ты в пирамиду влез, а плохие задавили хороших.
Кстати о ТЦ. Вроде же все неплохо. Но аквапарк в дриме закрылся. Как и Космос там же. А в первом дриме, по ощущению, меньше стало стоек в проходе.
Я в Дрим Тауне не был уже лет 5. Он из ТЦ городского масштаба быстро трансформируется в обычный ТЦ в спальнике. Ждет его судьба его конкурента - Квадрата. Мега-Квадрат.
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Додано: Вів 06 сер, 2019 15:17
UA написав: vano80 написав:
Кстати о ТЦ. Вроде же все неплохо. Но аквапарк в дриме закрылся. Как и Космос там же. А в первом дриме, по ощущению, меньше стало стоек в проходе.
Аквапарк закрыт не по экономическим причинам.
Дрим построен над метро как временное сооружение. Размещение аквапарка в нем изначально было авантюрой.
Недоговариваешь. Знаешь по каким, напиши, так же проще.
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vano80
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Додано: Вів 06 сер, 2019 15:37
UA написав: vano80 написав:
Кстати о ТЦ. Вроде же все неплохо. Но аквапарк в дриме закрылся. Как и Космос там же. А в первом дриме, по ощущению, меньше стало стоек в проходе.
Аквапарк закрыт не по экономическим причинам.
Дрим построен над метро как временное сооружение. Размещение аквапарка в нем изначально было авантюрой.
Если бы аквапарк генерировал хороший кешфлоу то он по сей день бы работал.
Аквапарки вообще уже не актуальны для детей по моему.
Живите своим умом!
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Додано: Вів 06 сер, 2019 15:45
vano80 написав:
Знаешь по каким, напиши,
Инет вещает
«Через год вы не узнаете Дрим Таун. Нас и вас ждут огромные изменения. Пока мы не можем раскрыть все карты, полная корзина новостей будет к июню. Скажу одно: мы учли все современные тренды, вложим в реконструкцию сотни миллионов (да-да, я не ошибся, сотни. Нет, не долларов) и два новых Дрима (уже не будет первого и второго, и тут вас ждут сюрпризы) в полном объеме примут гостей совсем скоро. Одно могу гарантировать – мы вызываем на соревнование Шулявский мост», — написал Гарик на своей странице в Facebook.
відкриття найбільшого в Україні спортивного хабу площею більше 22 000 кв. м.
Хаб відкриється в четвертому кварталі цього року на місці «Аквапарку юрського періоду». До його складу увійдуть: фітнес-клуб Sportlife (близько 6 000 кв.м), швейцарський гіпермаркет Intersport Discount (3500 кв.м), перший в Україні «Спортмастер Дисконт», а також магазини провідних міжнародних спортивних брендів в форматі аутлету.
Але це ще не всі сюрпризи. Не можемо розкривати усі карти зараз, але обіцяємо: ви не впізнаєте Dream Town ані зовні, ані всередині.
Оболонские гопники теперь будут обеспечены битами из Спортмастера. с дисконтом
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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