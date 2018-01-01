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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1430143114321433>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 204
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
61
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
30
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 14:14

  Faceless написав:Так 20 грн за ПЕРВЫЕ три часа. Или вы предлагаете каждые три часа прибегать, выезжать и заезжать обратно? А так 9 часов выльется в 140 грн или около 3000 грн в мес

Так все равно все куда-то выходят в течении дня. То на обед, то на перекур, то в магазин. У кого-то могут быть выезды в течении дня по работе.
Короче, я ничего и никому не предлагаю. Но, думаю, что за такую стоимость мест покупателям останется не много.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 14:19

  UA написав:
  Mario80 написав:zzzzzz
Я являюсь инвестором в ЖК Еврика.
Как думаете Аркада сможет выжить после такого преса на них КМДА и НБУ?
Из-за этого остановилась стройка всех объектов Банка Аркады.
Смогут возобновить строительство?
Честно говоря не знаю, что делать и чего ждать.

Какого такого пресса?
Достраивать свои старые ЖК за деньги инвесторов новых ЖК?
Инвесторов Аркады просто используют как живой щит.


Но ведь приятнее думать, что это не ты в пирамиду влез, а плохие задавили хороших.

Кстати о ТЦ. Вроде же все неплохо. Но аквапарк в дриме закрылся. Как и Космос там же. А в первом дриме, по ощущению, меньше стало стоек в проходе.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 14:31

  vano80 написав:Кстати о ТЦ. Вроде же все неплохо. Но аквапарк в дриме закрылся. Как и Космос там же. А в первом дриме, по ощущению, меньше стало стоек в проходе.

Аквапарк закрыт не по экономическим причинам.
Дрим построен над метро как временное сооружение. Размещение аквапарка в нем изначально было авантюрой.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 15:09

  vano80 написав:
  UA написав:
  Mario80 написав:zzzzzz
Я являюсь инвестором в ЖК Еврика.
Как думаете Аркада сможет выжить после такого преса на них КМДА и НБУ?
Из-за этого остановилась стройка всех объектов Банка Аркады.
Смогут возобновить строительство?
Честно говоря не знаю, что делать и чего ждать.

Какого такого пресса?
Достраивать свои старые ЖК за деньги инвесторов новых ЖК?
Инвесторов Аркады просто используют как живой щит.


Но ведь приятнее думать, что это не ты в пирамиду влез, а плохие задавили хороших.

Кстати о ТЦ. Вроде же все неплохо. Но аквапарк в дриме закрылся. Как и Космос там же. А в первом дриме, по ощущению, меньше стало стоек в проходе.

Я в Дрим Тауне не был уже лет 5. Он из ТЦ городского масштаба быстро трансформируется в обычный ТЦ в спальнике. Ждет его судьба его конкурента - Квадрата. Мега-Квадрат.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 15:17

  UA написав:
  vano80 написав:Кстати о ТЦ. Вроде же все неплохо. Но аквапарк в дриме закрылся. Как и Космос там же. А в первом дриме, по ощущению, меньше стало стоек в проходе.

Аквапарк закрыт не по экономическим причинам.
Дрим построен над метро как временное сооружение. Размещение аквапарка в нем изначально было авантюрой.


Недоговариваешь. Знаешь по каким, напиши, так же проще.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 15:37

  UA написав:
  vano80 написав:Кстати о ТЦ. Вроде же все неплохо. Но аквапарк в дриме закрылся. Как и Космос там же. А в первом дриме, по ощущению, меньше стало стоек в проходе.

Аквапарк закрыт не по экономическим причинам.
Дрим построен над метро как временное сооружение. Размещение аквапарка в нем изначально было авантюрой.


Если бы аквапарк генерировал хороший кешфлоу то он по сей день бы работал.
Аквапарки вообще уже не актуальны для детей по моему.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 15:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vano80 написав:Знаешь по каким, напиши,

Инет вещает
«Через год вы не узнаете Дрим Таун. Нас и вас ждут огромные изменения. Пока мы не можем раскрыть все карты, полная корзина новостей будет к июню. Скажу одно: мы учли все современные тренды, вложим в реконструкцию сотни миллионов (да-да, я не ошибся, сотни. Нет, не долларов) и два новых Дрима (уже не будет первого и второго, и тут вас ждут сюрпризы) в полном объеме примут гостей совсем скоро. Одно могу гарантировать – мы вызываем на соревнование Шулявский мост», — написал Гарик на своей странице в Facebook.


відкриття найбільшого в Україні спортивного хабу площею більше 22 000 кв. м.

Хаб відкриється в четвертому кварталі цього року на місці «Аквапарку юрського періоду». До його складу увійдуть: фітнес-клуб Sportlife (близько 6 000 кв.м), швейцарський гіпермаркет Intersport Discount (3500 кв.м), перший в Україні «Спортмастер Дисконт», а також магазини провідних міжнародних спортивних брендів в форматі аутлету.

Але це ще не всі сюрпризи. Не можемо розкривати усі карти зараз, але обіцяємо: ви не впізнаєте Dream Town ані зовні, ані всередині.


Оболонские гопники теперь будут обеспечены битами из Спортмастера. с дисконтом
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 16:02

  Serg-ik написав:
відкриття найбільшого в Україні спортивного хабу площею більше 22 000 кв. м.

Хаб відкриється в четвертому кварталі цього року на місці «Аквапарку юрського періоду». До його складу увійдуть: фітнес-клуб Sportlife (близько 6 000 кв.м), швейцарський гіпермаркет Intersport Discount (3500 кв.м), перший в Україні «Спортмастер Дисконт», а також магазини провідних міжнародних спортивних брендів в форматі аутлету.

Але це ще не всі сюрпризи. Не можемо розкривати усі карти зараз, але обіцяємо: ви не впізнаєте Dream Town ані зовні, ані всередині.


Оболонские гопники теперь будут обеспечены битами из Спортмастера. с дисконтом


Дешевый спортмастер у нас уже был, и прошел путь от по настоящему дешевого стока до просто стока.
Интересно, а Гарик чьих будет, при нынешних властях дадут ему развернуться, или придавят слегка. Аквариум пока не запускается.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 16:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А в вашем МОПе есть душ для собак?
https://www.segodnya.ua/kiev/kother/v-p ... 13104.html
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 16:28

  Gastarbaiter написав:А в вашем МОПе есть душ для собак?
https://www.segodnya.ua/kiev/kother/v-p ... 13104.html

а вот в париже в мопах для коз душа нет...
plugatyrev
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