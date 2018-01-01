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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 сер, 2019 16:57
zzzzzz написав:
Если бы аквапарк генерировал хороший кешфлоу то он по сей день бы работал.
Аквапарки вообще уже не актуальны для детей по моему.
денег аквапарк приносил ой как много
тут вопрос не в деньгах .
из компетентных источников господинов К и М просто зае...ло этим заниматся . Посоянные траблы с посетителями/персоналом . постоянные наезды разных служб которые банально хотели денег .
вот и принято решение о заходе новых арендаторов
по поводу космоса - все проще . они не тянули аренду .
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Додано: Вів 06 сер, 2019 17:19
Я вижу, риски уже совсем никто не рассматривает? Все забыли о соседе под боком, который в любой момент может начать войну, о больших долговых выплатах, о грядущих проблемах с транзитом, о законах, осложняющих покупку, аренду и вообще любое хранение и трату сбережений, которые норовит принять Беня, тьфу ты, Зеля...?
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Додано: Вів 06 сер, 2019 17:24
hxbbgaf написав:Я вижу, риски уже совсем никто не рассматривает? Все забыли о соседе под боком, который в любой момент может начать войну, о больших долговых выплатах, о грядущих проблемах с транзитом, о законах, осложняющих покупку, аренду и вообще любое хранение и трату сбережений, которые норовит принять Беня, тьфу ты, Зеля...?
А що Ви так переживаєте? У вас же все ок. Жили на зарплату постмена ЕМС, в конверті зп не платили, тому нічого у Вас не заберуть. Все ж офіційно.
Ой. Хбгаф купив хату??????
Плять, оце так ....ц.
Вітаю. Не переживайте. Все буде ок. Мабуть.
Надіслано від мого нокія 8800
Всім процвітання!
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