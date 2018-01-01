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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1430143114321433

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 204
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
61
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
30
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 16:57

  zzzzzz написав:Если бы аквапарк генерировал хороший кешфлоу то он по сей день бы работал.
Аквапарки вообще уже не актуальны для детей по моему.

денег аквапарк приносил ой как много
тут вопрос не в деньгах .
из компетентных источников господинов К и М просто зае...ло этим заниматся . Посоянные траблы с посетителями/персоналом . постоянные наезды разных служб которые банально хотели денег .
вот и принято решение о заходе новых арендаторов

по поводу космоса - все проще . они не тянули аренду .
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 17:19

Я вижу, риски уже совсем никто не рассматривает? Все забыли о соседе под боком, который в любой момент может начать войну, о больших долговых выплатах, о грядущих проблемах с транзитом, о законах, осложняющих покупку, аренду и вообще любое хранение и трату сбережений, которые норовит принять Беня, тьфу ты, Зеля...?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 17:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hxbbgaf написав:Я вижу, риски уже совсем никто не рассматривает? Все забыли о соседе под боком, который в любой момент может начать войну, о больших долговых выплатах, о грядущих проблемах с транзитом, о законах, осложняющих покупку, аренду и вообще любое хранение и трату сбережений, которые норовит принять Беня, тьфу ты, Зеля...?
А що Ви так переживаєте? У вас же все ок. Жили на зарплату постмена ЕМС, в конверті зп не платили, тому нічого у Вас не заберуть. Все ж офіційно.
Ой. Хбгаф купив хату??????
Плять, оце так ....ц.
Вітаю. Не переживайте. Все буде ок. Мабуть.:-)



Надіслано від мого нокія 8800
Всім процвітання!
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