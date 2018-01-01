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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1430143114321433

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 204
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
61
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
30
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 16:57

  zzzzzz написав:Если бы аквапарк генерировал хороший кешфлоу то он по сей день бы работал.
Аквапарки вообще уже не актуальны для детей по моему.

денег аквапарк приносил ой как много
тут вопрос не в деньгах .
из компетентных источников господинов К и М просто зае...ло этим заниматся . Посоянные траблы с посетителями/персоналом . постоянные наезды разных служб которые банально хотели денег .
вот и принято решение о заходе новых арендаторов

по поводу космоса - все проще . они не тянули аренду .
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 17:19

Я вижу, риски уже совсем никто не рассматривает? Все забыли о соседе под боком, который в любой момент может начать войну, о больших долговых выплатах, о грядущих проблемах с транзитом, о законах, осложняющих покупку, аренду и вообще любое хранение и трату сбережений, которые норовит принять Беня, тьфу ты, Зеля...?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 17:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hxbbgaf написав:Я вижу, риски уже совсем никто не рассматривает? Все забыли о соседе под боком, который в любой момент может начать войну, о больших долговых выплатах, о грядущих проблемах с транзитом, о законах, осложняющих покупку, аренду и вообще любое хранение и трату сбережений, которые норовит принять Беня, тьфу ты, Зеля...?
А що Ви так переживаєте? У вас же все ок. Жили на зарплату постмена ЕМС, в конверті зп не платили, тому нічого у Вас не заберуть. Все ж офіційно.
Ой. Хбгаф купив хату??????
Плять, оце так ....ц.
Вітаю. Не переживайте. Все буде ок. Мабуть.:-)



Надіслано від мого нокія 8800
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 19:00

  4e4ensxe написав:
  zzzzzz написав:Если бы аквапарк генерировал хороший кешфлоу то он по сей день бы работал.
Аквапарки вообще уже не актуальны для детей по моему.

денег аквапарк приносил ой как много
тут вопрос не в деньгах .
из компетентных источников господинов К и М просто зае...ло этим заниматся . Посоянные траблы с посетителями/персоналом . постоянные наезды разных служб которые банально хотели денег .
вот и принято решение о заходе новых арендаторов

по поводу космоса - все проще . они не тянули аренду .


Вы противоречите . Люди выше уже написали что Дрим превратился в районный квадрат, а значит поток покупателей сократился. Все эти толпы проверяющих это неотъемлемый атрибут наших украинских реалий. Подозреваю что при сокращении потока отдыхающих произошло поднятие тарифов на э.э. и водоканал, ну и на подогрев воды тоже надо не мало денег особенно в зимний период.

А все эти рассказы про проверяющих,это отговорки. Если есть хороший доход,то можно и взятки платить проверяющим. Ну а если доход упал , тогда и проверяющие достали.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 19:11

  zzzzzz написав:Вы противоречите . Люди выше уже написали что Дрим превратился в районный квадрат, а значит поток покупателей сократился. Все эти толпы проверяющих это неотъемлемый атрибут наших украинских реалий. Подозреваю что при сокращении потока отдыхающих произошло поднятие тарифов на э.э. и водоканал, ну и на подогрев воды тоже надо не мало денег особенно в зимний период.

А все эти рассказы про проверяющих,это отговорки. Если есть хороший доход,то можно и взятки платить проверяющим. Ну а если доход упал , тогда и проверяющие достали.

Дрим это по своему уникальное строение. У него нет классического фундамента. Внизу метро)) Аквапарк там нельзя было изначально размещать. К и М парни - "вижу цель не вижу препятствий" разместили...
Подлатают, подмарафетят, может даже втюхают кому то очень далекому от строительной тематики :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 19:29

Стальной индекс обновил годовой минимум.
Гривна сильна как никогда.



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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 20:03

zzzzzz
Это Трамп нам своими твитами помогает не покладая рук
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 20:36

  Serg-ik написав:
В 2020 году ставки по ипотечным кредитам снизятся до 12-13% годовых. Об этом в Facebook заявил заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук.

"Очень откровенно и хорошо побеседовал с руководителями иностранных банков в Украине. Готовьте бизнес-планы, уважаемые предприниматели. Страна меняется. Все будет хорошо", - написал Алексей Гончарук.

Ну поговорили. За чей счет банкет ? За счёт чего будут кредиты по таким ставкам ?
Хотелось бы немного подробнее, 2020 год уже скоро.
Или будет "ставки по 12-13% годовых, раз-два" ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 20:44

  hxbbgaf написав:Я вижу, риски уже совсем никто не рассматривает? Все забыли о соседе под боком, который в любой момент может начать войну, о больших долговых выплатах, о грядущих проблемах с транзитом, о законах, осложняющих покупку, аренду и вообще любое хранение и трату сбережений, которые норовит принять Беня, тьфу ты, Зеля...?


Будеттолькодорожать !
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 20:50

  moldashavanin написав:
  hxbbgaf написав:Я вижу, риски уже совсем никто не рассматривает? Все забыли о соседе под боком, который в любой момент может начать войну, о больших долговых выплатах, о грядущих проблемах с транзитом, о законах, осложняющих покупку, аренду и вообще любое хранение и трату сбережений, которые норовит принять Беня, тьфу ты, Зеля...?


Будеттолькодорожать !

А чего будет? Оно вот прямо сейчас дорожает.
airmax78
 
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