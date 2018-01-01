Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Если бы аквапарк генерировал хороший кешфлоу то он по сей день бы работал. Аквапарки вообще уже не актуальны для детей по моему.
денег аквапарк приносил ой как много тут вопрос не в деньгах . из компетентных источников господинов К и М просто зае...ло этим заниматся . Посоянные траблы с посетителями/персоналом . постоянные наезды разных служб которые банально хотели денег . вот и принято решение о заходе новых арендаторов
по поводу космоса - все проще . они не тянули аренду .
Я вижу, риски уже совсем никто не рассматривает? Все забыли о соседе под боком, который в любой момент может начать войну, о больших долговых выплатах, о грядущих проблемах с транзитом, о законах, осложняющих покупку, аренду и вообще любое хранение и трату сбережений, которые норовит принять Беня, тьфу ты, Зеля...?
hxbbgaf написав:Я вижу, риски уже совсем никто не рассматривает? Все забыли о соседе под боком, который в любой момент может начать войну, о больших долговых выплатах, о грядущих проблемах с транзитом, о законах, осложняющих покупку, аренду и вообще любое хранение и трату сбережений, которые норовит принять Беня, тьфу ты, Зеля...?
А що Ви так переживаєте? У вас же все ок. Жили на зарплату постмена ЕМС, в конверті зп не платили, тому нічого у Вас не заберуть. Все ж офіційно. Ой. Хбгаф купив хату?????? Плять, оце так ....ц. Вітаю. Не переживайте. Все буде ок. Мабуть.
zzzzzz написав:Если бы аквапарк генерировал хороший кешфлоу то он по сей день бы работал. Аквапарки вообще уже не актуальны для детей по моему.
денег аквапарк приносил ой как много тут вопрос не в деньгах . из компетентных источников господинов К и М просто зае...ло этим заниматся . Посоянные траблы с посетителями/персоналом . постоянные наезды разных служб которые банально хотели денег . вот и принято решение о заходе новых арендаторов
по поводу космоса - все проще . они не тянули аренду .
Вы противоречите . Люди выше уже написали что Дрим превратился в районный квадрат, а значит поток покупателей сократился. Все эти толпы проверяющих это неотъемлемый атрибут наших украинских реалий. Подозреваю что при сокращении потока отдыхающих произошло поднятие тарифов на э.э. и водоканал, ну и на подогрев воды тоже надо не мало денег особенно в зимний период.
А все эти рассказы про проверяющих,это отговорки. Если есть хороший доход,то можно и взятки платить проверяющим. Ну а если доход упал , тогда и проверяющие достали.
zzzzzz написав:Вы противоречите . Люди выше уже написали что Дрим превратился в районный квадрат, а значит поток покупателей сократился. Все эти толпы проверяющих это неотъемлемый атрибут наших украинских реалий. Подозреваю что при сокращении потока отдыхающих произошло поднятие тарифов на э.э. и водоканал, ну и на подогрев воды тоже надо не мало денег особенно в зимний период.
А все эти рассказы про проверяющих,это отговорки. Если есть хороший доход,то можно и взятки платить проверяющим. Ну а если доход упал , тогда и проверяющие достали.
Дрим это по своему уникальное строение. У него нет классического фундамента. Внизу метро)) Аквапарк там нельзя было изначально размещать. К и М парни - "вижу цель не вижу препятствий" разместили... Подлатают, подмарафетят, может даже втюхают кому то очень далекому от строительной тематики
hxbbgaf написав:Я вижу, риски уже совсем никто не рассматривает? Все забыли о соседе под боком, который в любой момент может начать войну, о больших долговых выплатах, о грядущих проблемах с транзитом, о законах, осложняющих покупку, аренду и вообще любое хранение и трату сбережений, которые норовит принять Беня, тьфу ты, Зеля...?
hxbbgaf написав:Я вижу, риски уже совсем никто не рассматривает? Все забыли о соседе под боком, который в любой момент может начать войну, о больших долговых выплатах, о грядущих проблемах с транзитом, о законах, осложняющих покупку, аренду и вообще любое хранение и трату сбережений, которые норовит принять Беня, тьфу ты, Зеля...?