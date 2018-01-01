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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1431143214331434

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 204
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
61
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
30
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 21:15

  pesikot написав:
  Serg-ik написав:
В 2020 году ставки по ипотечным кредитам снизятся до 12-13% годовых. Об этом в Facebook заявил заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук.

"Очень откровенно и хорошо побеседовал с руководителями иностранных банков в Украине. Готовьте бизнес-планы, уважаемые предприниматели. Страна меняется. Все будет хорошо", - написал Алексей Гончарук.

Ну поговорили. За чей счет банкет ? За счёт чего будут кредиты по таким ставкам ?
Хотелось бы немного подробнее, 2020 год уже скоро.
Или будет "ставки по 12-13% годовых, раз-два" ?


Да ничего не будет. Гончарук метит в кресло премьер-министра и готов раздавать любые обещалки что-бы завоевать народную любовь.
Я там ему в комментариях под постом написал - с таким страновым рейтингом никаких 12% не будет, сначала надо реформы делать, а ставки сами собой подтянуться. Гончарук очень мерзкий тип. Кстати очень крепко связан с застройщиками.
Сейчас еще и скандал в АМКУ с факсимиле разгорается. Уже начались суды.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 21:31

  airmax78 написав:
  moldashavanin написав:
  hxbbgaf написав:Я вижу, риски уже совсем никто не рассматривает? Все забыли о соседе под боком, который в любой момент может начать войну, о больших долговых выплатах, о грядущих проблемах с транзитом, о законах, осложняющих покупку, аренду и вообще любое хранение и трату сбережений, которые норовит принять Беня, тьфу ты, Зеля...?


Будеттолькодорожать !

А чего будет? Оно вот прямо сейчас дорожает.

растут только хотелки продаванов.
сейчас все на паузе ибо с прошлой властью все было понятно (пусть и идиотская политика 19 века, но вектор ясен), а зеленые все по очереди несут какую-то ахинею + пиарные поездки по стране. но экономика от такого не вырастет как и спрос. а настоящее лицо власти мы увидим уже осенью.
до этого момента только крайне смелые и наивные куда-то лезут. с тем же успехом можно в автоматах поиграть - может и повезет.
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 22:33

  zzzzzz написав:Да ничего не будет. Гончарук метит в кресло премьер-министра и готов раздавать любые обещалки что-бы завоевать народную любовь.


В "Слуге" народа определились с кандидатами на пост следующего премьер-министра Украины: Коболев, Витренко, Гончарук и Рашкован.
Об этом сообщил будущий глава фракции партии "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия в интервью "Радио НВ" во вторник. /c/

Это какой-то список из клиники душевных болезней. На этом фоне Гончарук смотрится апостолом Павлом и лучшим кандидатом.
freeze
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