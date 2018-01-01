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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 06 сер, 2019 21:15
pesikot написав: Serg-ik написав:
В 2020 году ставки по ипотечным кредитам снизятся до 12-13% годовых. Об этом в Facebook заявил заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук.
"Очень откровенно и хорошо побеседовал с руководителями иностранных банков в Украине. Готовьте бизнес-планы, уважаемые предприниматели. Страна меняется. Все будет хорошо", - написал Алексей Гончарук.
Ну поговорили. За чей счет банкет ? За счёт чего будут кредиты по таким ставкам ?
Хотелось бы немного подробнее, 2020 год уже скоро.
Или будет "ставки по 12-13% годовых, раз-два" ?
Да ничего не будет. Гончарук метит в кресло премьер-министра и готов раздавать любые обещалки что-бы завоевать народную любовь.
Я там ему в комментариях под постом написал - с таким страновым рейтингом никаких 12% не будет, сначала надо реформы делать, а ставки сами собой подтянуться. Гончарук очень мерзкий тип. Кстати очень крепко связан с застройщиками.
Сейчас еще и скандал в АМКУ с факсимиле разгорается. Уже начались суды.
Живите своим умом!
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Додано: Вів 06 сер, 2019 21:31
airmax78 написав: moldashavanin написав: hxbbgaf написав:
Я вижу, риски уже совсем никто не рассматривает? Все забыли о соседе под боком, который в любой момент может начать войну, о больших долговых выплатах, о грядущих проблемах с транзитом, о законах, осложняющих покупку, аренду и вообще любое хранение и трату сбережений, которые норовит принять Беня, тьфу ты, Зеля...?
Будеттолькодорожать !
А чего будет? Оно вот прямо сейчас дорожает.
растут только хотелки продаванов.
сейчас все на паузе ибо с прошлой властью все было понятно (пусть и идиотская политика 19 века, но вектор ясен), а зеленые все по очереди несут какую-то ахинею + пиарные поездки по стране. но экономика от такого не вырастет как и спрос. а настоящее лицо власти мы увидим уже осенью.
до этого момента только крайне смелые и наивные куда-то лезут. с тем же успехом можно в автоматах поиграть - может и повезет.
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Додано: Вів 06 сер, 2019 22:33
zzzzzz написав:
Да ничего не будет. Гончарук метит в кресло премьер-министра и готов раздавать любые обещалки что-бы завоевать народную любовь.
В "Слуге" народа определились с кандидатами на пост следующего премьер-министра Украины: Коболев, Витренко, Гончарук и Рашкован.
Об этом сообщил будущий глава фракции партии "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия в интервью "Радио НВ" во вторник. /c/
Это какой-то список из клиники душевных болезней. На этом фоне Гончарук смотрится апостолом Павлом и лучшим кандидатом.
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Додано: Вів 06 сер, 2019 22:49
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Гончарук циничная лживое животное которое уже начал создавать свои потоки.
Живите своим умом!
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