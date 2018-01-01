Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В 2020 году ставки по ипотечным кредитам снизятся до 12-13% годовых. Об этом в Facebook заявил заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук.
"Очень откровенно и хорошо побеседовал с руководителями иностранных банков в Украине. Готовьте бизнес-планы, уважаемые предприниматели. Страна меняется. Все будет хорошо", - написал Алексей Гончарук.
Ну поговорили. За чей счет банкет ? За счёт чего будут кредиты по таким ставкам ? Хотелось бы немного подробнее, 2020 год уже скоро. Или будет "ставки по 12-13% годовых, раз-два" ?
Да ничего не будет. Гончарук метит в кресло премьер-министра и готов раздавать любые обещалки что-бы завоевать народную любовь. Я там ему в комментариях под постом написал - с таким страновым рейтингом никаких 12% не будет, сначала надо реформы делать, а ставки сами собой подтянуться. Гончарук очень мерзкий тип. Кстати очень крепко связан с застройщиками. Сейчас еще и скандал в АМКУ с факсимиле разгорается. Уже начались суды.
hxbbgaf написав:Я вижу, риски уже совсем никто не рассматривает? Все забыли о соседе под боком, который в любой момент может начать войну, о больших долговых выплатах, о грядущих проблемах с транзитом, о законах, осложняющих покупку, аренду и вообще любое хранение и трату сбережений, которые норовит принять Беня, тьфу ты, Зеля...?
Будеттолькодорожать !
А чего будет? Оно вот прямо сейчас дорожает.
растут только хотелки продаванов. сейчас все на паузе ибо с прошлой властью все было понятно (пусть и идиотская политика 19 века, но вектор ясен), а зеленые все по очереди несут какую-то ахинею + пиарные поездки по стране. но экономика от такого не вырастет как и спрос. а настоящее лицо власти мы увидим уже осенью. до этого момента только крайне смелые и наивные куда-то лезут. с тем же успехом можно в автоматах поиграть - может и повезет.
zzzzzz написав:Да ничего не будет. Гончарук метит в кресло премьер-министра и готов раздавать любые обещалки что-бы завоевать народную любовь.
В "Слуге" народа определились с кандидатами на пост следующего премьер-министра Украины: Коболев, Витренко, Гончарук и Рашкован. Об этом сообщил будущий глава фракции партии "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия в интервью "Радио НВ" во вторник. /c/
Это какой-то список из клиники душевных болезней. На этом фоне Гончарук смотрится апостолом Павлом и лучшим кандидатом.
airmax78 написав:А чего будет? Оно вот прямо сейчас дорожает.
растут только хотелки продаванов. сейчас все на паузе ибо с прошлой властью все было понятно (пусть и идиотская политика 19 века, но вектор ясен), а зеленые все по очереди несут какую-то ахинею + пиарные поездки по стране. но экономика от такого не вырастет как и спрос. а настоящее лицо власти мы увидим уже осенью. до этого момента только крайне смелые и наивные куда-то лезут. с тем же успехом можно в автоматах поиграть - может и повезет.
У Києві налічується 152 ризикових об’єкти будівництва, що становить 73% від загальної кількості будинків, що зводяться.
Про це свідчать результати дослідження, проведеного компанією Monitor.Estate спільно з «Українським клубом нерухомості».
Фахівці компаній проаналізували 208 об’єктів житлового будівництва в Києві із запланованим терміном введення в експлуатацію у 2019-2022 роках.
«У Києві 107 об’єктів житлового будівництва, а це понад 51% від загальної кількості новобудов, зводяться на землях з неналежним цільовим призначенням. Окрім цього, без отриманих дозволів на виконання будівельних робіт зводиться 101 об’єкт, що становить 48% від загальної кількості», - розповів Володимир Копоть, засновник компанії Monitor.Estate, що спеціалізується на юридичному online-аудиті первинного ринку житла в Україні.
За словами експерта, без необхідних ліцензій на виконання будівельних робіт зводиться 12 об’єктів (5% від загальної кількості новобудов), ще 125 будівництв відбувається за наявності податкового боргу у забудовників.
Як повідомив фахівець, найбільша кількість ризикових новобудов зосереджена в Голосіївському (29 об’єктів, 78,4% від загальної кількості новобудов у цьому районі), Шевченківському (22 об’єкта, або 66,7% від кількості об’єктів у районі) та Солом’янському районах (20 об’єктів, 71,4%). Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/kyiv/news/nazvano-ki ... 12780.html
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s