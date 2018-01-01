RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1432143314341435

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 204
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
61
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
30
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 11:15

Вместо Сильпо на Суворова 4 влепят очередную 25-этажку :mrgreen:
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/08/7/7222958/
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34518
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3355 раз.
Подякували: 7064 раз.
 
Профіль
27
5
2
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 11:16

  Первый написав:
jj1981ua написав:
  airmax78 написав:А чего будет? Оно вот прямо сейчас дорожает.

растут только хотелки продаванов.
сейчас все на паузе ибо с прошлой властью все было понятно (пусть и идиотская политика 19 века, но вектор ясен), а зеленые все по очереди несут какую-то ахинею + пиарные поездки по стране. но экономика от такого не вырастет как и спрос. а настоящее лицо власти мы увидим уже осенью.
до этого момента только крайне смелые и наивные куда-то лезут. с тем же успехом можно в автоматах поиграть - может и повезет.
Гарно

Зображення

Надіслано від мого нокія 8800

Не знаю, у меня он создает впечатление какого-то грязного фасада. Каждый день смотр и не пойму, че там красивого
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25273
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1124 раз.
Подякували: 5949 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 12:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless написав:
  Первый написав:
Надіслано від мого нокія 8800

Не знаю, у меня он создает впечатление какого-то грязного фасада. Каждый день смотр и не пойму, че там красивого
Заздрю Вам. Вам тетріс не гарний.
А Я дивлюся кожен день на бпс 16 поверхову. І після цього, мені здається що тетріс гарний.




Надіслано від мого нокія 8800
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 14524
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1913 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 12:11

  zzzzzz написав:Вместо Сильпо на Суворова 4 влепят очередную 25-этажку :mrgreen:
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/08/7/7222958/

надо успеть

На сьогодні в столиці та на її околицях нараховують приблизно 1800 гектарів занедбаних територій колишніх промислових зон. Таку цифру озвучив керівник проекту Rusaniv Residence Олександр Ізаров.

Дивіться також: Від закинутого заводу – до модерного бізнес-кластера Від закинутого заводу – до модерного бізнес-кластера

Йдеться про території, де не було шкідливого виробництва, і які в майбутньому можна використовувати піж житлову забудову.

Скільки житла можна збудувати? За даними фахівця, потенціал освоєння таких територій під житлове будівництво коливається від 20 до 30 мільйонів метрів квадратних – це приблизно 300-400 тисяч квартир залежно від їхньої площі і концепції будівництва.


https://24tv.ua/novini_neruhomosti_tag6177/
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9432
З нами з: 10.06.11
Подякував: 169 раз.
Подякували: 821 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 12:26

  UA написав:
  Mario80 написав:zzzzzz
Я являюсь инвестором в ЖК Еврика.
Как думаете Аркада сможет выжить после такого преса на них КМДА и НБУ?
Из-за этого остановилась стройка всех объектов Банка Аркады.
Смогут возобновить строительство?
Честно говоря не знаю, что делать и чего ждать.

Какого такого пресса?
Достраивать свои старые ЖК за деньги инвесторов новых ЖК?
Инвесторов Аркады просто используют как живой щит.

а чому є попит на переуступку в Евріці? хто ці нові інвестори?
дивився ціни, 3-5 черги панікери намагаються зафіксувати лося, ... а 2а черга ставить високі ціни, за однушки, що на старті були 26к, зараз просять 35-40к :roll:
#noFOMO
TylerTruman_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 282
З нами з: 11.06.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 12:30

Да, погодите вы, грядет мегастрижкка! Похоже, кто сейчас купит квартиру, тот мегавляпается.
Откашлять 9% Бене в карман со всего нажитого непосильным трудом готовы?
https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... y-amnistii
Аппетиты растут во время еды, 5 уже далеко не для всех.
И это добровольно. А если не пойдете и не заплатите, то заберут все и оставят бомжом!
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20711
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1261 раз.
Подякували: 2042 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 12:35

  Faceless написав:Не знаю, у меня он создает впечатление какого-то грязного фасада. Каждый день смотр и не пойму, че там красивого

на колір та смак всі фломастери різні :) мені ріжуть око несиметричі фасади, як в Республіки (чи Файна Таун), ... хоча пріорітетна ціна та розміщення ЖК
Зображення
#noFOMO
TylerTruman_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 282
З нами з: 11.06.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1432143314341435
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ihorkyiv і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1546, 1547, 1548
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
15471 2490371
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 сер, 2019 10:28
UA
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 182322
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 77622
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron