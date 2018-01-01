Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:А чего будет? Оно вот прямо сейчас дорожает.
растут только хотелки продаванов. сейчас все на паузе ибо с прошлой властью все было понятно (пусть и идиотская политика 19 века, но вектор ясен), а зеленые все по очереди несут какую-то ахинею + пиарные поездки по стране. но экономика от такого не вырастет как и спрос. а настоящее лицо власти мы увидим уже осенью. до этого момента только крайне смелые и наивные куда-то лезут. с тем же успехом можно в автоматах поиграть - может и повезет.
Гарно
Надіслано від мого нокія 8800
Не знаю, у меня он создает впечатление какого-то грязного фасада. Каждый день смотр и не пойму, че там красивого
На сьогодні в столиці та на її околицях нараховують приблизно 1800 гектарів занедбаних територій колишніх промислових зон. Таку цифру озвучив керівник проекту Rusaniv Residence Олександр Ізаров.
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Йдеться про території, де не було шкідливого виробництва, і які в майбутньому можна використовувати піж житлову забудову.
Скільки житла можна збудувати? За даними фахівця, потенціал освоєння таких територій під житлове будівництво коливається від 20 до 30 мільйонів метрів квадратних – це приблизно 300-400 тисяч квартир залежно від їхньої площі і концепції будівництва.
Mario80 написав:zzzzzz Я являюсь инвестором в ЖК Еврика. Как думаете Аркада сможет выжить после такого преса на них КМДА и НБУ? Из-за этого остановилась стройка всех объектов Банка Аркады. Смогут возобновить строительство? Честно говоря не знаю, что делать и чего ждать.
Какого такого пресса? Достраивать свои старые ЖК за деньги инвесторов новых ЖК? Инвесторов Аркады просто используют как живой щит.
а чому є попит на переуступку в Евріці? хто ці нові інвестори? дивився ціни, 3-5 черги панікери намагаються зафіксувати лося, ... а 2а черга ставить високі ціни, за однушки, що на старті були 26к, зараз просять 35-40к
Да, погодите вы, грядет мегастрижкка! Похоже, кто сейчас купит квартиру, тот мегавляпается. Откашлять 9% Бене в карман со всего нажитого непосильным трудом готовы? https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... y-amnistii Аппетиты растут во время еды, 5 уже далеко не для всех. И это добровольно. А если не пойдете и не заплатите, то заберут все и оставят бомжом!