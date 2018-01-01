Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Предлагаю устроить флэшмоб. Многим из вас часто звонят из отделов продаж с разными предложениям. Давайте до конца августа отвечать на такие звонки так: "я больше ничего покупать в Киеве не собираюсь. Слишком дорого". Мы должны дать обратную связь застройщикам. Сказать свое решительное нет их ценовому произволу.
airmax78 написав:отвечать на такие звонки так: "я больше ничего покупать в Киеве не собираюсь.
флэшмоб-это активное действие. Надо звонить определенному застройщику , спрашивать цену и уточнять-почему так дорого. По тетрису и Чикаге-наоборот-звонить и спрашивать как можно забронировать, назначать встречу. не приходить...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s