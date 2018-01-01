|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 сер, 2019 13:27
Предлагаю устроить флэшмоб. Многим из вас часто звонят из отделов продаж с разными предложениям. Давайте до конца августа отвечать на такие звонки так: "я больше ничего покупать в Киеве не собираюсь. Слишком дорого". Мы должны дать обратную связь застройщикам. Сказать свое решительное нет их ценовому произволу.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 30978
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 808 раз.
- Подякували: 3640 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 07 сер, 2019 13:54
airmax78 написав:
отвечать на такие звонки так: "я больше ничего покупать в Киеве не собираюсь.
флэшмоб-это активное действие. Надо звонить определенному застройщику , спрашивать цену и уточнять-почему так дорого.
По тетрису и Чикаге-наоборот-звонить и спрашивать как можно забронировать, назначать встречу. не приходить...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 9436
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 821 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 сер, 2019 14:13
airmax78 написав:A де ж корзини або інші місця під кондери?
Хз. Я думаю будуть.
В любому випадку краще за ту бпску, на яку Я кожен день дивлюся.
Надіслано від мого нокія 8800
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 14526
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 1914 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 сер, 2019 14:34
Первый написав: Faceless написав: Первый написав:
Надіслано від мого нокія 8800
Не знаю, у меня он создает впечатление какого-то грязного фасада. Каждый день смотр и не пойму, че там красивого
Заздрю Вам. Вам тетріс не гарний.
А Я дивлюся кожен день на бпс 16 поверхову. І після цього, мені здається що тетріс гарний.
Надіслано від мого нокія 8800
Всё познаётся в сравнении. В Киеве на сие Эйр молится, а в Праге такое возводят в ебенях Стодулок.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
-
Рыба-сом
-
-
- Повідомлень: 1686
- З нами з: 29.11.16
- Подякував: 725 раз.
- Подякували: 343 раз.
-
- Профіль
-
3
3
Додано: Сер 07 сер, 2019 14:35
Serg-ik написав: airmax78 написав:
отвечать на такие звонки так: "я больше ничего покупать в Киеве не собираюсь.
флэшмоб-это активное действие. Надо звонить определенному застройщику , спрашивать цену и уточнять-почему так дорого.
По тетрису и Чикаге-наоборот-звонить и спрашивать как можно забронировать, назначать встречу. не приходить...
Если переходить к активным действиям, тогда надо заказывать бигборды напротив каждого из объектов КАН, Саги, Таряна и т.д. На бигборде пишем:
"Мінімальна зарплатня в Україні: 4173 грн. Ціна 1 кв. м (наприклад) в ЖК Чикаго - 87500 грн. А НЕ О#@ЛИ ЛІ ВИ?! ХТО ЦІ КОРУПЦІОНЕРИ ЩО ТУТ ОСЕЛИЛИСЬ?!"
Человек выходящий из стеклянного куба Чикаги, должен выходить не с высоко поднятой головой, а тихонечко выскакивать, вжав голову в плечи и прикрыв лицо газеткой и старась как можно быстрее смешаться с толпой. Надо сделать МОДные МОПЫ синонимом коррупции, надо их дискредитировать в глазах общества. Только так мы сможем сбить на них цену. Другого пути не вижу.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 30978
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 808 раз.
- Подякували: 3640 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 07 сер, 2019 14:40
Рыба-сом написав: Первый написав:
Faceless написав:Не знаю, у меня он создает впечатление какого-то грязного фасада. Каждый день смотр и не пойму, че там красивого
Заздрю Вам. Вам тетріс не гарний.
А Я дивлюся кожен день на бпс 16 поверхову. І після цього, мені здається що тетріс гарний.
Надіслано від мого нокія 8800
Всё познаётся в сравнении. В Киеве на сие Эйр молится, а в Праге такое возводят в ебенях Стодулок.
Да ладно. Не было бы у них ограничений на этажность - строили бы Тетрисы в центре аж бегом. А вентфасады и модные МОПы и в Праге очень полюбляют и прайсят их соответственно.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 30978
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 808 раз.
- Подякували: 3640 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 07 сер, 2019 14:42
airmax78 написав: Serg-ik написав: airmax78 написав:
отвечать на такие звонки так: "я больше ничего покупать в Киеве не собираюсь.
флэшмоб-это активное действие. Надо звонить определенному застройщику , спрашивать цену и уточнять-почему так дорого.
По тетрису и Чикаге-наоборот-звонить и спрашивать как можно забронировать, назначать встречу. не приходить...
Если переходить к активным действиям, тогда надо заказывать бигборды напротив каждого из объектов КАН, Саги, Таряна и т.д. На бигборде пишем:
"Мінімальна зарплатня в Україні: 4173 грн. Ціна 1 кв. м (наприклад) в ЖК Чикаго - 87500 грн. А НЕ О#@ЛИ ЛІ ВИ?! ХТО ЦІ КОРУПЦІОНЕРИ ЩО ТУТ ОСЕЛИЛИСЬ?!"
Человек выходящий из стеклянного куба Чикаги, должен выходить не с высоко поднятой головой, а тихонечко выскакивать, вжав голову в плечи и прикрыв лицо газеткой и старась как можно быстрее смешаться с толпой. Надо сделать МОДные МОПЫ синонимом коррупции, надо их дискредитировать в глазах общества. Только так мы сможем сбить на них цену. Другого пути не вижу.
Оце люкс ! Як в Сінгапурі колись - презумція винності !
А то розвели тут - в пристойному товаристві про доходи не говорять ... Зарплати не обговорюють ,.. Все - нажите непосильною працею ...
-
Puente
-
-
- Повідомлень: 1758
- З нами з: 12.08.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 243 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 сер, 2019 14:45
Puente написав: airmax78 написав: Serg-ik написав:
флэшмоб-это активное действие. Надо звонить определенному застройщику , спрашивать цену и уточнять-почему так дорого.
По тетрису и Чикаге-наоборот-звонить и спрашивать как можно забронировать, назначать встречу. не приходить...
Если переходить к активным действиям, тогда надо заказывать бигборды напротив каждого из объектов КАН, Саги, Таряна и т.д. На бигборде пишем:
"Мінімальна зарплатня в Україні: 4173 грн. Ціна 1 кв. м (наприклад) в ЖК Чикаго - 87500 грн. А НЕ О#@ЛИ ЛІ ВИ?! ХТО ЦІ КОРУПЦІОНЕРИ ЩО ТУТ ОСЕЛИЛИСЬ?!"
Человек выходящий из стеклянного куба Чикаги, должен выходить не с высоко поднятой головой, а тихонечко выскакивать, вжав голову в плечи и прикрыв лицо газеткой и старась как можно быстрее смешаться с толпой. Надо сделать МОДные МОПЫ синонимом коррупции, надо их дискредитировать в глазах общества. Только так мы сможем сбить на них цену. Другого пути не вижу.
Оце люкс ! Як в Сінгапурі колись - презумція винності !
А то розвели тут - в пристойному товаристві про доходи не говорять ... Зарплати не обговорюють ,.. Все - нажите непосильною працею ...
В этом плане эта ветка очень прогрессивная. Здесь уже неоднократно проводились письменные опросы по уровню доходов. Все результаты задокументированы и направлены в соответствующие органы. Очистим от коррупционеров ветку - очистим и всю страну.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 30978
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 808 раз.
- Подякували: 3640 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 07 сер, 2019 14:53
airmax78 написав:
Надо сделать МОДные МОПЫ синонимом коррупции, надо их дискредитировать в глазах общества. Только так мы сможем сбить на них цену.
Сбивайте, Макс, сбивайте:от МОПов и Чикаги фанатеете Вы.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 9436
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 821 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 сер, 2019 14:55
airmax78 написав:
Очистим от коррупционеров ветку - очистим и всю страну.
та щас, очистишь. Договариваются с МВФ о легализации капиталов под 9%( это вместо 18% налога на прибыли и 20% НДС)
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 9436
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 821 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|15471
|2490537
|
Сер 07 сер, 2019 10:28
UA
|
|455
|182324
|
|
|31672
|77665
|
|