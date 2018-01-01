RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 14341435143614371438>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 204
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
61
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
30
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 13:27

Предлагаю устроить флэшмоб. Многим из вас часто звонят из отделов продаж с разными предложениям. Давайте до конца августа отвечать на такие звонки так: "я больше ничего покупать в Киеве не собираюсь. Слишком дорого". Мы должны дать обратную связь застройщикам. Сказать свое решительное нет их ценовому произволу.
airmax78
 
Повідомлень: 30978
З нами з: 25.10.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 3640 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 13:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:отвечать на такие звонки так: "я больше ничего покупать в Киеве не собираюсь.

флэшмоб-это активное действие. Надо звонить определенному застройщику , спрашивать цену и уточнять-почему так дорого.
По тетрису и Чикаге-наоборот-звонить и спрашивать как можно забронировать, назначать встречу. не приходить...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9436
З нами з: 10.06.11
Подякував: 169 раз.
Подякували: 821 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 14:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:A де ж корзини або інші місця під кондери?

Хз. Я думаю будуть.
В любому випадку краще за ту бпску, на яку Я кожен день дивлюся.


Надіслано від мого нокія 8800
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 14526
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1914 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 14:34

  Первый написав:
Faceless написав:
  Первый написав:
Надіслано від мого нокія 8800

Не знаю, у меня он создает впечатление какого-то грязного фасада. Каждый день смотр и не пойму, че там красивого
Заздрю Вам. Вам тетріс не гарний.
А Я дивлюся кожен день на бпс 16 поверхову. І після цього, мені здається що тетріс гарний.


Надіслано від мого нокія 8800

Всё познаётся в сравнении. В Киеве на сие Эйр молится, а в Праге такое возводят в ебенях Стодулок.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1686
З нами з: 29.11.16
Подякував: 725 раз.
Подякували: 343 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 14:35

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:отвечать на такие звонки так: "я больше ничего покупать в Киеве не собираюсь.

флэшмоб-это активное действие. Надо звонить определенному застройщику , спрашивать цену и уточнять-почему так дорого.
По тетрису и Чикаге-наоборот-звонить и спрашивать как можно забронировать, назначать встречу. не приходить...

Если переходить к активным действиям, тогда надо заказывать бигборды напротив каждого из объектов КАН, Саги, Таряна и т.д. На бигборде пишем:
"Мінімальна зарплатня в Україні: 4173 грн. Ціна 1 кв. м (наприклад) в ЖК Чикаго - 87500 грн. А НЕ О#@ЛИ ЛІ ВИ?! ХТО ЦІ КОРУПЦІОНЕРИ ЩО ТУТ ОСЕЛИЛИСЬ?!"

Человек выходящий из стеклянного куба Чикаги, должен выходить не с высоко поднятой головой, а тихонечко выскакивать, вжав голову в плечи и прикрыв лицо газеткой и старась как можно быстрее смешаться с толпой. Надо сделать МОДные МОПЫ синонимом коррупции, надо их дискредитировать в глазах общества. Только так мы сможем сбить на них цену. Другого пути не вижу.
airmax78
 
Повідомлень: 30978
З нами з: 25.10.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 3640 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 14:40

  Рыба-сом написав:
  Первый написав:
Faceless написав:Не знаю, у меня он создает впечатление какого-то грязного фасада. Каждый день смотр и не пойму, че там красивого
Заздрю Вам. Вам тетріс не гарний.
А Я дивлюся кожен день на бпс 16 поверхову. І після цього, мені здається що тетріс гарний.


Надіслано від мого нокія 8800

Всё познаётся в сравнении. В Киеве на сие Эйр молится, а в Праге такое возводят в ебенях Стодулок.

Да ладно. Не было бы у них ограничений на этажность - строили бы Тетрисы в центре аж бегом. А вентфасады и модные МОПы и в Праге очень полюбляют и прайсят их соответственно.
airmax78
 
Повідомлень: 30978
З нами з: 25.10.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 3640 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 14:42

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:отвечать на такие звонки так: "я больше ничего покупать в Киеве не собираюсь.

флэшмоб-это активное действие. Надо звонить определенному застройщику , спрашивать цену и уточнять-почему так дорого.
По тетрису и Чикаге-наоборот-звонить и спрашивать как можно забронировать, назначать встречу. не приходить...

Если переходить к активным действиям, тогда надо заказывать бигборды напротив каждого из объектов КАН, Саги, Таряна и т.д. На бигборде пишем:
"Мінімальна зарплатня в Україні: 4173 грн. Ціна 1 кв. м (наприклад) в ЖК Чикаго - 87500 грн. А НЕ О#@ЛИ ЛІ ВИ?! ХТО ЦІ КОРУПЦІОНЕРИ ЩО ТУТ ОСЕЛИЛИСЬ?!"

Человек выходящий из стеклянного куба Чикаги, должен выходить не с высоко поднятой головой, а тихонечко выскакивать, вжав голову в плечи и прикрыв лицо газеткой и старась как можно быстрее смешаться с толпой. Надо сделать МОДные МОПЫ синонимом коррупции, надо их дискредитировать в глазах общества. Только так мы сможем сбить на них цену. Другого пути не вижу.


Оце люкс ! Як в Сінгапурі колись - презумція винності !
А то розвели тут - в пристойному товаристві про доходи не говорять ... Зарплати не обговорюють ,.. Все - нажите непосильною працею ...
Puente
 
Повідомлень: 1758
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 14:45

  Puente написав:
  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:флэшмоб-это активное действие. Надо звонить определенному застройщику , спрашивать цену и уточнять-почему так дорого.
По тетрису и Чикаге-наоборот-звонить и спрашивать как можно забронировать, назначать встречу. не приходить...

Если переходить к активным действиям, тогда надо заказывать бигборды напротив каждого из объектов КАН, Саги, Таряна и т.д. На бигборде пишем:
"Мінімальна зарплатня в Україні: 4173 грн. Ціна 1 кв. м (наприклад) в ЖК Чикаго - 87500 грн. А НЕ О#@ЛИ ЛІ ВИ?! ХТО ЦІ КОРУПЦІОНЕРИ ЩО ТУТ ОСЕЛИЛИСЬ?!"

Человек выходящий из стеклянного куба Чикаги, должен выходить не с высоко поднятой головой, а тихонечко выскакивать, вжав голову в плечи и прикрыв лицо газеткой и старась как можно быстрее смешаться с толпой. Надо сделать МОДные МОПЫ синонимом коррупции, надо их дискредитировать в глазах общества. Только так мы сможем сбить на них цену. Другого пути не вижу.


Оце люкс ! Як в Сінгапурі колись - презумція винності !
А то розвели тут - в пристойному товаристві про доходи не говорять ... Зарплати не обговорюють ,.. Все - нажите непосильною працею ...

В этом плане эта ветка очень прогрессивная. Здесь уже неоднократно проводились письменные опросы по уровню доходов. Все результаты задокументированы и направлены в соответствующие органы. Очистим от коррупционеров ветку - очистим и всю страну.
airmax78
 
Повідомлень: 30978
З нами з: 25.10.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 3640 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 14:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Надо сделать МОДные МОПЫ синонимом коррупции, надо их дискредитировать в глазах общества. Только так мы сможем сбить на них цену.

Сбивайте, Макс, сбивайте:от МОПов и Чикаги фанатеете Вы.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9436
З нами з: 10.06.11
Подякував: 169 раз.
Подякували: 821 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 14:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Очистим от коррупционеров ветку - очистим и всю страну.

та щас, очистишь. Договариваются с МВФ о легализации капиталов под 9%( это вместо 18% налога на прибыли и 20% НДС)
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9436
З нами з: 10.06.11
Подякував: 169 раз.
Подякували: 821 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 14341435143614371438>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1546, 1547, 1548
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
15471 2490539
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 сер, 2019 10:28
UA
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 182324
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 77666
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (74264)
07.08.2019 16:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.