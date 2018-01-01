Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:[quote="Faceless" Не знаю, у меня он создает впечатление какого-то грязного фасада. Каждый день смотр и не пойму, че там красивого[/quoteЗаздрю Вам. Вам тетріс не гарний. А Я дивлюся кожен день на бпс 16 поверхову. І після цього, мені здається що тетріс гарний.
Надіслано від мого нокія 8800
Всё познаётся в сравнении. В Киеве на сие Эйр молится, а в Праге такое возводят в ебенях Стодулок.
Да ладно. Не было бы у них ограничений на этажность - строили бы Тетрисы в центре аж бегом. А вентфасады и модные МОПы и в Праге очень полюбляют и прайсят их соответственно.
Ну, вентфасадами трясти, когда они уже и в экономчике не редкость как-то странно )) МОПы - хз, но в V Tower на Панкраце всё достаточно скромно, без фонтаном с режимом бога и т.д. Как Вы, возможно, сами знаете, в Праге даже в относительном прицентралье (Жижков, Панкрац етц) есть высотная застройка. Вот, например, новый проект на Жижкове: https://www.dox.cz/cs/doprovodne-akce/z ... vy-jiricne https://www.e15.cz/tema/jak-vydelat-na- ... se-1359947 Просто то, что тут преподносится как последнее достижение науки и техники (дизайн Тетриса в смысле) там строится по спальникам. Вот чего точно не видел, так это мощной неонной подсветки по фасаду и прочих достижений цыганского дизайна
ЗЫ поел, кстати, хвалёной Вами Икеи и теперь слегка озадачен: это ж магазин дешман-товаров а-ля поместь Юска с Эпицентром, все арендные хаты тут икеей заставлены - не понимаю Ваших восторгов, хоть убей.
ЗЫ поел, кстати, хвалёной Вами Икеи и теперь слегка озадачен: это ж магазин дешман-товаров а-ля поместь Юска с Эпицентром, все арендные хаты тут икеей заставлены - не понимаю Ваших восторгов, хоть убей.
Друже, а что там с ценником на Жижковский мордор (приколько, что по второй ссылке его так назвали)? Какой обычно стандарт сдачи квартир от застройщика?
hxbbgaf написав:Да, погодите вы, грядет мегастрижкка! Похоже, кто сейчас купит квартиру, тот мегавляпается. Откашлять 9% Бене в карман со всего нажитого непосильным трудом готовы? https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... y-amnistii Аппетиты растут во время еды, 5 уже далеко не для всех. И это добровольно. А если не пойдете и не заплатите, то заберут все и оставят бомжом!
Вы хоть читать научитесь и узнайте, что такое налоговая амнистия и для кого она
airmax78 написав:Предлагаю устроить флэшмоб. Многим из вас часто звонят из отделов продаж с разными предложениям. Давайте до конца августа отвечать на такие звонки так: "я больше ничего покупать в Киеве не собираюсь. Слишком дорого". Мы должны дать обратную связь застройщикам. Сказать свое решительное нет их ценовому произволу.
Уже пробовал. И по цене, и по овнопланировкам высказывался. Не помогает - все равно звонят, хорошо, хоть не на основную симку их всех вешаю.
hxbbgaf написав:Да, погодите вы, грядет мегастрижкка! Похоже, кто сейчас купит квартиру, тот мегавляпается. Откашлять 9% Бене в карман со всего нажитого непосильным трудом готовы? https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... y-amnistii Аппетиты растут во время еды, 5 уже далеко не для всех. И это добровольно. А если не пойдете и не заплатите, то заберут все и оставят бомжом!
Вы хоть читать научитесь и узнайте, что такое налоговая амнистия и для кого она
Рыба-сом написав:Всё познаётся в сравнении. В Киеве на сие Эйр молится, а в Праге такое возводят в ебенях Стодулок.
Да ладно. Не было бы у них ограничений на этажность - строили бы Тетрисы в центре аж бегом. А вентфасады и модные МОПы и в Праге очень полюбляют и прайсят их соответственно.
Ну, вентфасадами трясти, когда они уже и в экономчике не редкость как-то странно )) МОПы - хз, но в V Tower на Панкраце всё достаточно скромно, без фонтаном с режимом бога и т.д. Как Вы, возможно, сами знаете, в Праге даже в относительном прицентралье (Жижков, Панкрац етц) есть высотная застройка. Вот, например, новый проект на Жижкове: https://www.dox.cz/cs/doprovodne-akce/z ... vy-jiricne https://www.e15.cz/tema/jak-vydelat-na- ... se-1359947 Просто то, что тут преподносится как последнее достижение науки и техники (дизайн Тетриса в смысле) там строится по спальникам. Вот чего точно не видел, так это мощной неонной подсветки по фасаду и прочих достижений цыганского дизайна
ЗЫ поел, кстати, хвалёной Вами Икеи и теперь слегка озадачен: это ж магазин дешман-товаров а-ля поместь Юска с Эпицентром, все арендные хаты тут икеей заставлены - не понимаю Ваших восторгов, хоть убей.
airmax78 написав:Да ладно. Не было бы у них ограничений на этажность - строили бы Тетрисы в центре аж бегом. А вентфасады и модные МОПы и в Праге очень полюбляют и прайсят их соответственно.
Ну, вентфасадами трясти, когда они уже и в экономчике не редкость как-то странно )) МОПы - хз, но в V Tower на Панкраце всё достаточно скромно, без фонтаном с режимом бога и т.д. Как Вы, возможно, сами знаете, в Праге даже в относительном прицентралье (Жижков, Панкрац етц) есть высотная застройка. Вот, например, новый проект на Жижкове: https://www.dox.cz/cs/doprovodne-akce/z ... vy-jiricne https://www.e15.cz/tema/jak-vydelat-na- ... se-1359947 Просто то, что тут преподносится как последнее достижение науки и техники (дизайн Тетриса в смысле) там строится по спальникам. Вот чего точно не видел, так это мощной неонной подсветки по фасаду и прочих достижений цыганского дизайна
ЗЫ поел, кстати, хвалёной Вами Икеи и теперь слегка озадачен: это ж магазин дешман-товаров а-ля поместь Юска с Эпицентром, все арендные хаты тут икеей заставлены - не понимаю Ваших восторгов, хоть убей.
Ну и? По ссылкам - новые проекты. И да, и для Праги - это последний писк, а совсем не обыденность.
ЗЫ поел, кстати, хвалёной Вами Икеи и теперь слегка озадачен: это ж магазин дешман-товаров а-ля поместь Юска с Эпицентром, все арендные хаты тут икеей заставлены - не понимаю Ваших восторгов, хоть убей.
Друже, а что там с ценником на Жижковский мордор (приколько, что по второй ссылке его так назвали)? Какой обычно стандарт сдачи квартир от застройщика?
Не, то нынешнюю башню Телекома так именуют )) На фото там она есть - её хотят развалить и построить на её месте свечки те. Цены - хз, что-то явно по киевским меркам фантастическое. Например, отмарафеченная панелька (зашитый в минвату или пенопласт фасад, замена лифта, дверей, окон и без царских балконов, конечно) 70 метров 3+1 (три комнаты и отдельная кухня) где-то 250-300 тыщ ойро. В последние лет 5, говорят, цены ракетой вверх, народ ломанул, одних украинцев в Праге неофициально тыщ 200 где-то (около 15% от постоянного населения). Немцы вроде и Russian mafia под аренду жильё активно покупают. Как говорит Первый "жизнь - боль" (с)