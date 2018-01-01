RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1435143614371438>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 204
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
61
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
30
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 15:01

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Очистим от коррупционеров ветку - очистим и всю страну.

та щас, очистишь. Договариваются с МВФ о легализации капиталов под 9%( это вместо 18% налога на прибыли и 20% НДС)

9% - лучше чем ничего.
airmax78
 
Повідомлень: 30978
З нами з: 25.10.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 3640 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 15:08

  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:
  Первый написав:[quote="Faceless"
Не знаю, у меня он создает впечатление какого-то грязного фасада. Каждый день смотр и не пойму, че там красивого[/quoteЗаздрю Вам. Вам тетріс не гарний.
А Я дивлюся кожен день на бпс 16 поверхову. І після цього, мені здається що тетріс гарний.


Надіслано від мого нокія 8800

Всё познаётся в сравнении. В Киеве на сие Эйр молится, а в Праге такое возводят в ебенях Стодулок.

Да ладно. Не было бы у них ограничений на этажность - строили бы Тетрисы в центре аж бегом. А вентфасады и модные МОПы и в Праге очень полюбляют и прайсят их соответственно.

Ну, вентфасадами трясти, когда они уже и в экономчике не редкость как-то странно ))
МОПы - хз, но в V Tower на Панкраце всё достаточно скромно, без фонтаном с режимом бога и т.д. :(
Как Вы, возможно, сами знаете, в Праге даже в относительном прицентралье (Жижков, Панкрац етц) есть высотная застройка.
Вот, например, новый проект на Жижкове:
https://www.dox.cz/cs/doprovodne-akce/z ... vy-jiricne
https://www.e15.cz/tema/jak-vydelat-na- ... se-1359947
Просто то, что тут преподносится как последнее достижение науки и техники (дизайн Тетриса в смысле) там строится по спальникам.
Вот чего точно не видел, так это мощной неонной подсветки по фасаду и прочих достижений цыганского дизайна :oops:

ЗЫ поел, кстати, хвалёной Вами Икеи и теперь слегка озадачен: это ж магазин дешман-товаров а-ля поместь Юска с Эпицентром, все арендные хаты тут икеей заставлены - не понимаю Ваших восторгов, хоть убей. :?:
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1686
З нами з: 29.11.16
Подякував: 725 раз.
Подякували: 343 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 15:17

  Первый написав:
Faceless написав:
  Первый написав:
Надіслано від мого нокія 8800

Не знаю, у меня он создает впечатление какого-то грязного фасада. Каждый день смотр и не пойму, че там красивого
Заздрю Вам. Вам тетріс не гарний.
А Я дивлюся кожен день на бпс 16 поверхову. І після цього, мені здається що тетріс гарний.




Надіслано від мого нокія 8800

Мені куди більш подобається Нью-Йорк на Антоновича, на який я дивлюся :mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25275
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1124 раз.
Подякували: 5949 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 15:17

  Рыба-сом написав:Вот, например, новый проект на Жижкове:
https://www.dox.cz/cs/doprovodne-akce/z ... vy-jiricne
https://www.e15.cz/tema/jak-vydelat-na- ... se-1359947
Просто то, что тут преподносится как последнее достижение науки и техники (дизайн Тетриса в смысле) там строится по спальникам.
Вот чего точно не видел, так это мощной неонной подсветки по фасаду и прочих достижений цыганского дизайна :oops:

ЗЫ поел, кстати, хвалёной Вами Икеи и теперь слегка озадачен: это ж магазин дешман-товаров а-ля поместь Юска с Эпицентром, все арендные хаты тут икеей заставлены - не понимаю Ваших восторгов, хоть убей. :?:


Друже, а что там с ценником на Жижковский мордор (приколько, что по второй ссылке его так назвали)? Какой обычно стандарт сдачи квартир от застройщика?
change_pm
 
Повідомлень: 435
З нами з: 03.02.16
Подякував: 10 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 15:18

  hxbbgaf написав:Да, погодите вы, грядет мегастрижкка! Похоже, кто сейчас купит квартиру, тот мегавляпается.
Откашлять 9% Бене в карман со всего нажитого непосильным трудом готовы?
https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... y-amnistii
Аппетиты растут во время еды, 5 уже далеко не для всех.
И это добровольно. А если не пойдете и не заплатите, то заберут все и оставят бомжом!

Вы хоть читать научитесь и узнайте, что такое налоговая амнистия и для кого она
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25275
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1124 раз.
Подякували: 5949 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 15:22

  airmax78 написав:Предлагаю устроить флэшмоб. Многим из вас часто звонят из отделов продаж с разными предложениям. Давайте до конца августа отвечать на такие звонки так: "я больше ничего покупать в Киеве не собираюсь. Слишком дорого". Мы должны дать обратную связь застройщикам. Сказать свое решительное нет их ценовому произволу.

Уже пробовал.
И по цене, и по овнопланировкам высказывался. Не помогает - все равно звонят, хорошо, хоть не на основную симку их всех вешаю.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8612
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1018 раз.
Подякували: 2287 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 15:23

  Faceless написав:
  hxbbgaf написав:Да, погодите вы, грядет мегастрижкка! Похоже, кто сейчас купит квартиру, тот мегавляпается.
Откашлять 9% Бене в карман со всего нажитого непосильным трудом готовы?
https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... y-amnistii
Аппетиты растут во время еды, 5 уже далеко не для всех.
И это добровольно. А если не пойдете и не заплатите, то заберут все и оставят бомжом!

Вы хоть читать научитесь и узнайте, что такое налоговая амнистия и для кого она

Чукча не читатель, АднакА...
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8612
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1018 раз.
Подякували: 2287 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 15:26

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:Всё познаётся в сравнении. В Киеве на сие Эйр молится, а в Праге такое возводят в ебенях Стодулок.

Да ладно. Не было бы у них ограничений на этажность - строили бы Тетрисы в центре аж бегом. А вентфасады и модные МОПы и в Праге очень полюбляют и прайсят их соответственно.

Ну, вентфасадами трясти, когда они уже и в экономчике не редкость как-то странно ))
МОПы - хз, но в V Tower на Панкраце всё достаточно скромно, без фонтаном с режимом бога и т.д. :(
Как Вы, возможно, сами знаете, в Праге даже в относительном прицентралье (Жижков, Панкрац етц) есть высотная застройка.
Вот, например, новый проект на Жижкове:
https://www.dox.cz/cs/doprovodne-akce/z ... vy-jiricne
https://www.e15.cz/tema/jak-vydelat-na- ... se-1359947
Просто то, что тут преподносится как последнее достижение науки и техники (дизайн Тетриса в смысле) там строится по спальникам.
Вот чего точно не видел, так это мощной неонной подсветки по фасаду и прочих достижений цыганского дизайна :oops:

ЗЫ поел, кстати, хвалёной Вами Икеи и теперь слегка озадачен: это ж магазин дешман-товаров а-ля поместь Юска с Эпицентром, все арендные хаты тут икеей заставлены - не понимаю Ваших восторгов, хоть убей. :?:

Я в своей жизни ни разу в Икее не был.
airmax78
 
Повідомлень: 30978
З нами з: 25.10.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 3640 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 15:29

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:Да ладно. Не было бы у них ограничений на этажность - строили бы Тетрисы в центре аж бегом. А вентфасады и модные МОПы и в Праге очень полюбляют и прайсят их соответственно.

Ну, вентфасадами трясти, когда они уже и в экономчике не редкость как-то странно ))
МОПы - хз, но в V Tower на Панкраце всё достаточно скромно, без фонтаном с режимом бога и т.д. :(
Как Вы, возможно, сами знаете, в Праге даже в относительном прицентралье (Жижков, Панкрац етц) есть высотная застройка.
Вот, например, новый проект на Жижкове:
https://www.dox.cz/cs/doprovodne-akce/z ... vy-jiricne
https://www.e15.cz/tema/jak-vydelat-na- ... se-1359947
Просто то, что тут преподносится как последнее достижение науки и техники (дизайн Тетриса в смысле) там строится по спальникам.
Вот чего точно не видел, так это мощной неонной подсветки по фасаду и прочих достижений цыганского дизайна :oops:

ЗЫ поел, кстати, хвалёной Вами Икеи и теперь слегка озадачен: это ж магазин дешман-товаров а-ля поместь Юска с Эпицентром, все арендные хаты тут икеей заставлены - не понимаю Ваших восторгов, хоть убей. :?:

Ну и? По ссылкам - новые проекты. И да, и для Праги - это последний писк, а совсем не обыденность.
airmax78
 
Повідомлень: 30978
З нами з: 25.10.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 3640 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 15:29

  change_pm написав:
  Рыба-сом написав:Вот, например, новый проект на Жижкове:
https://www.dox.cz/cs/doprovodne-akce/z ... vy-jiricne
https://www.e15.cz/tema/jak-vydelat-na- ... se-1359947
Просто то, что тут преподносится как последнее достижение науки и техники (дизайн Тетриса в смысле) там строится по спальникам.
Вот чего точно не видел, так это мощной неонной подсветки по фасаду и прочих достижений цыганского дизайна :oops:

ЗЫ поел, кстати, хвалёной Вами Икеи и теперь слегка озадачен: это ж магазин дешман-товаров а-ля поместь Юска с Эпицентром, все арендные хаты тут икеей заставлены - не понимаю Ваших восторгов, хоть убей. :?:


Друже, а что там с ценником на Жижковский мордор (приколько, что по второй ссылке его так назвали)? Какой обычно стандарт сдачи квартир от застройщика?

Не, то нынешнюю башню Телекома так именуют )) На фото там она есть - её хотят развалить и построить на её месте свечки те.
Цены - хз, что-то явно по киевским меркам фантастическое. Например, отмарафеченная панелька (зашитый в минвату или пенопласт фасад, замена лифта, дверей, окон и без царских балконов, конечно) 70 метров 3+1 (три комнаты и отдельная кухня) где-то 250-300 тыщ ойро.
В последние лет 5, говорят, цены ракетой вверх, народ ломанул, одних украинцев в Праге неофициально тыщ 200 где-то (около 15% от постоянного населения). Немцы вроде и Russian mafia под аренду жильё активно покупают.
Как говорит Первый "жизнь - боль" (с) :(
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1686
З нами з: 29.11.16
Подякував: 725 раз.
Подякували: 343 раз.
 
Профіль
3
3
  #<1 ... 1435143614371438>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1546, 1547, 1548
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
15471 2490539
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 сер, 2019 10:28
UA
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 182324
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 77666
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (74264)
07.08.2019 16:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.