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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1435143614371438

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 204
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
61
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
30
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 15:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Я в своей жизни ни разу в Икее не был.

Чего ж так на её возможный приход молились?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 15:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Рыба-сом написав:Как говорит Первый "жизнь - боль" (

это потому что он свечами от геморроя торгует
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 15:34

  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:Да ладно. Не было бы у них ограничений на этажность - строили бы Тетрисы в центре аж бегом. А вентфасады и модные МОПы и в Праге очень полюбляют и прайсят их соответственно.

Ну, вентфасадами трясти, когда они уже и в экономчике не редкость как-то странно ))
МОПы - хз, но в V Tower на Панкраце всё достаточно скромно, без фонтаном с режимом бога и т.д. :(
Как Вы, возможно, сами знаете, в Праге даже в относительном прицентралье (Жижков, Панкрац етц) есть высотная застройка.
Вот, например, новый проект на Жижкове:
https://www.dox.cz/cs/doprovodne-akce/z ... vy-jiricne
https://www.e15.cz/tema/jak-vydelat-na- ... se-1359947
Просто то, что тут преподносится как последнее достижение науки и техники (дизайн Тетриса в смысле) там строится по спальникам.
Вот чего точно не видел, так это мощной неонной подсветки по фасаду и прочих достижений цыганского дизайна :oops:

ЗЫ поел, кстати, хвалёной Вами Икеи и теперь слегка озадачен: это ж магазин дешман-товаров а-ля поместь Юска с Эпицентром, все арендные хаты тут икеей заставлены - не понимаю Ваших восторгов, хоть убей. :?:

Ну и? По ссылкам - новые проекты. И да, и для Праги - это последний писк, а совсем не обыденность.

Ну, вот кагбэ обыденность, упоминаевшиеся уже Стодулки:
https://www.google.com/search?q=stodulk ... FXEKCPI_TM:
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 15:35

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Очистим от коррупционеров ветку - очистим и всю страну.

та щас, очистишь. Договариваются с МВФ о легализации капиталов под 9%( это вместо 18% налога на прибыли и 20% НДС)

9% - лучше чем ничего.

І комунальку тоже можна не платить, потім спишуть борг.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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