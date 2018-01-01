Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Да ладно. Не было бы у них ограничений на этажность - строили бы Тетрисы в центре аж бегом. А вентфасады и модные МОПы и в Праге очень полюбляют и прайсят их соответственно.
Ну, вентфасадами трясти, когда они уже и в экономчике не редкость как-то странно )) МОПы - хз, но в V Tower на Панкраце всё достаточно скромно, без фонтаном с режимом бога и т.д. Как Вы, возможно, сами знаете, в Праге даже в относительном прицентралье (Жижков, Панкрац етц) есть высотная застройка. Вот, например, новый проект на Жижкове: https://www.dox.cz/cs/doprovodne-akce/z ... vy-jiricne https://www.e15.cz/tema/jak-vydelat-na- ... se-1359947 Просто то, что тут преподносится как последнее достижение науки и техники (дизайн Тетриса в смысле) там строится по спальникам. Вот чего точно не видел, так это мощной неонной подсветки по фасаду и прочих достижений цыганского дизайна
ЗЫ поел, кстати, хвалёной Вами Икеи и теперь слегка озадачен: это ж магазин дешман-товаров а-ля поместь Юска с Эпицентром, все арендные хаты тут икеей заставлены - не понимаю Ваших восторгов, хоть убей.
Ну и? По ссылкам - новые проекты. И да, и для Праги - это последний писк, а совсем не обыденность.
airmax78 написав:Очистим от коррупционеров ветку - очистим и всю страну.
та щас, очистишь. Договариваются с МВФ о легализации капиталов под 9%( это вместо 18% налога на прибыли и 20% НДС)
9% - лучше чем ничего.
І комунальку тоже можна не платить, потім спишуть борг.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.