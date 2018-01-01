Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Да ладно. Не было бы у них ограничений на этажность - строили бы Тетрисы в центре аж бегом. А вентфасады и модные МОПы и в Праге очень полюбляют и прайсят их соответственно.
Ну, вентфасадами трясти, когда они уже и в экономчике не редкость как-то странно )) МОПы - хз, но в V Tower на Панкраце всё достаточно скромно, без фонтаном с режимом бога и т.д. Как Вы, возможно, сами знаете, в Праге даже в относительном прицентралье (Жижков, Панкрац етц) есть высотная застройка. Вот, например, новый проект на Жижкове: https://www.dox.cz/cs/doprovodne-akce/z ... vy-jiricne https://www.e15.cz/tema/jak-vydelat-na- ... se-1359947 Просто то, что тут преподносится как последнее достижение науки и техники (дизайн Тетриса в смысле) там строится по спальникам. Вот чего точно не видел, так это мощной неонной подсветки по фасаду и прочих достижений цыганского дизайна
ЗЫ поел, кстати, хвалёной Вами Икеи и теперь слегка озадачен: это ж магазин дешман-товаров а-ля поместь Юска с Эпицентром, все арендные хаты тут икеей заставлены - не понимаю Ваших восторгов, хоть убей.
Ну и? По ссылкам - новые проекты. И да, и для Праги - это последний писк, а совсем не обыденность.
airmax78 написав:Очистим от коррупционеров ветку - очистим и всю страну.
та щас, очистишь. Договариваются с МВФ о легализации капиталов под 9%( это вместо 18% налога на прибыли и 20% НДС)
9% - лучше чем ничего.
І комунальку тоже можна не платить, потім спишуть борг.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
airmax78 написав:Я в своей жизни ни разу в Икее не был.
Чего ж так на её возможный приход молились?
По ценам,ситуация на рынке столицы двоякая,с одной стороны не очень дорого,можно привести пример соседей,где цены в 2 или 3 раза выше,но с другой стороны можно вспомнить про Тбилиси или Батуми,где от 500 монолит.Бери не хочу))) Так куда же мы двинемся в будущем? Думаю ничего зе прорывного не будет,много разговоров и болото по факту,так что дорожая точно не будет,стагнация,может рынок земли запустит сюда арабов и индусов,вот тогда да,фавелы будут дорожать в Бородянке(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark написав:Думаю ничего зе прорывного не будет,много разговоров и болото по факту,так что дорожая точно не будет,стагнация,
Всё, что делается правильно и щепитильно, стоит дорого. Потому при выплате белых зарплат на руки будет оставаться меньше, следовательно , уменьшится спрос. Себестоимость строительства может с одной стороны повысится из-за белых зарплат и уплаты НДС, налога на прибыль, с другой стороны-понизится, если убрать коррупционную составляющую. Так что если Зе где -то что-то прорвёт, без ипотеки застройщикам тяжело будет. 12%-это ни о чём.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Рыба-сом написав:Цены - хз, что-то явно по киевским меркам фантастическое. Например, отмарафеченная панелька (зашитый в минвату или пенопласт фасад, замена лифта, дверей, окон и без царских балконов, конечно) 70 метров 3+1 (три комнаты и отдельная кухня) где-то 250-300 тыщ ойро.
Фигасе, 4300ойро за м2 отмарафеченный совкошлак в Праге? Киев буитдешеветь!!!
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Рыба-сом написав:Цены - хз, что-то явно по киевским меркам фантастическое. Например, отмарафеченная панелька (зашитый в минвату или пенопласт фасад, замена лифта, дверей, окон и без царских балконов, конечно) 70 метров 3+1 (три комнаты и отдельная кухня) где-то 250-300 тыщ ойро.
Фигасе, 4300ойро за м2 отмарафеченный совкошлак? Киев буитдешеветь!!!
По потребительским характеристикам, месту, придомовой, этажности, внешнему виду и т.п. этот совкошлак как минимум бьёт творения ДБК, КМБ и иже с ними. Лифт, например, Шиндлер поставили Будет ли Киев дешеветь - вопрос дискуссионный, но, например, сравнивая цены обр. 2013 в Киеве и Праге возникает мысль о (тогдашней) недооценённости Праги и переоценённости Киева (это когда неотмарафеченная привокзальная БПС-ка за 110 тыс у.ё. покупалась).
Рыба-сом написав:Цены - хз, что-то явно по киевским меркам фантастическое. Например, отмарафеченная панелька (зашитый в минвату или пенопласт фасад, замена лифта, дверей, окон и без царских балконов, конечно) 70 метров 3+1 (три комнаты и отдельная кухня) где-то 250-300 тыщ ойро.
Фигасе, 4300ойро за м2 отмарафеченный совкошлак? Киев буитдешеветь!!!
По потребительским характеристикам, месту, придомовой, этажности, внешнему виду и т.п. этот совкошлак как минимум бьёт творения ДБК, КМБ и иже с ними. Лифт, например, Шиндлер поставили Будет ли Киев дешеветь - вопрос дискуссионный, но, например, сравнивая цены обр. 2013 в Киеве и Праге возникает мысль о (тогдашней) недооценённости Праги и переоценённости Киева (это когда неотмарафеченная привокзальная БПС-ка за 110 тыс у.ё. покупалась).
юрына_ БПС стоила 107,5куе=90койро Сколько в Праге строила такая?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский