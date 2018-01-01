RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1437143814391440>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 205
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
62
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
30
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 16:33

  Serg-ik написав:
  Прохожий написав:Фигасе, 4300ойро за м2 отмарафеченный совкошлак в Праге?
Киев буитдешеветь!!!

Не, Киев будетдорожать. Сейчас пражане ломанутся сюда скупать недвигу по 700-800 евро и марафетить еще на 200. Итого -1000 за метр...

ну когда вы уже купите свою прелесть, свежий монолит с правильными планировками в правильном месте ПА500 и перестанете годами ныть на форуме???
:shock:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10791
З нами з: 05.06.13
Подякував: 460 раз.
Подякували: 1000 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 16:38

  Прохожий написав:
  Рыба-сом написав:
  Прохожий написав:[quote="4721065:Рыба-сом"Цены - хз, что-то явно по киевским меркам фантастическое. Например, отмарафеченная панелька (зашитый в минвату или пенопласт фасад, замена лифта, дверей, окон и без царских балконов, конечно) 70 метров 3+1 (три комнаты и отдельная кухня) где-то 250-300 тыщ ойро.[/quote
Фигасе, 4300ойро за м2 отмарафеченный совкошлак?
Киев буитдешеветь!!! :mrgreen:

По потребительским характеристикам, месту, придомовой, этажности, внешнему виду и т.п. этот совкошлак как минимум бьёт творения ДБК, КМБ и иже с ними. Лифт, например, Шиндлер поставили ;)
Будет ли Киев дешеветь - вопрос дискуссионный, но, например, сравнивая цены обр. 2013 в Киеве и Праге возникает мысль о (тогдашней) недооценённости Праги и переоценённости Киева (это когда неотмарафеченная привокзальная БПС-ка за 110 тыс у.ё. покупалась).

юрына_ БПС стоила 107,5куе=90койро
Сколько в Праге строила такая?

"Такая" - это обшарпанная с заколхоженнными балконами, неутеплённая и т.п.? ХЗ точно про цены тех лет (сильно не зарывался ибо пофиг, оно мне погоды не делает сейчас), но вроде ниже нынешних были раза в два. Вроде по 90 тыс евро квартирки покупались или что-то типа того слышал. Можете погуглить, если интересен вопрос, думаю, аналитику найдёте без проблем.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1691
З нами з: 29.11.16
Подякував: 726 раз.
Подякували: 344 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 16:38

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:Ну, вентфасадами трясти, когда они уже и в экономчике не редкость как-то странно ))
МОПы - хз, но в V Tower на Панкраце всё достаточно скромно, без фонтаном с режимом бога и т.д. :(
Как Вы, возможно, сами знаете, в Праге даже в относительном прицентралье (Жижков, Панкрац етц) есть высотная застройка.
Вот, например, новый проект на Жижкове:
https://www.dox.cz/cs/doprovodne-akce/z ... vy-jiricne
https://www.e15.cz/tema/jak-vydelat-na- ... se-1359947
Просто то, что тут преподносится как последнее достижение науки и техники (дизайн Тетриса в смысле) там строится по спальникам.
Вот чего точно не видел, так это мощной неонной подсветки по фасаду и прочих достижений цыганского дизайна :oops:

ЗЫ поел, кстати, хвалёной Вами Икеи и теперь слегка озадачен: это ж магазин дешман-товаров а-ля поместь Юска с Эпицентром, все арендные хаты тут икеей заставлены - не понимаю Ваших восторгов, хоть убей. :?:

Ну и? По ссылкам - новые проекты. И да, и для Праги - это последний писк, а совсем не обыденность.

Ну, вот кагбэ обыденность, упоминаевшиеся уже Стодулки:
https://www.google.com/search?q=stodulk ... FXEKCPI_TM:

При цене в 12 лямов крон за 119 квадрато - это явно не обыденность а что-то а-ля Пражский Тетрис, который могут себе позволить не только лишь все, а мало кто может его себе позволить.
airmax78
 
Повідомлень: 30981
З нами з: 25.10.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 3640 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 16:42

Прохожий
Во:
https://www2.deloitte.com/cz/en/pages/r ... tosti.html
Despite a moderate decrease in prices in 2012, Prague remains one of the most expensive Central European cities, with a price for a new dwelling amounting to approximately EUR 2,500/m2.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1691
З нами з: 29.11.16
Подякував: 726 раз.
Подякували: 344 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 16:44

  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:[quote="4721048:Рыба-сом"
Ну, вентфасадами трясти, когда они уже и в экономчике не редкость как-то странно ))
МОПы - хз, но в V Tower на Панкраце всё достаточно скромно, без фонтаном с режимом бога и т.д. :(
Как Вы, возможно, сами знаете, в Праге даже в относительном прицентралье (Жижков, Панкрац етц) есть высотная застройка.
Вот, например, новый проект на Жижкове:
https://www.dox.cz/cs/doprovodne-akce/z ... vy-jiricne
https://www.e15.cz/tema/jak-vydelat-na- ... se-1359947
Просто то, что тут преподносится как последнее достижение науки и техники (дизайн Тетриса в смысле) там строится по спальникам.
Вот чего точно не видел, так это мощной неонной подсветки по фасаду и прочих достижений цыганского дизайна :oops:

ЗЫ поел, кстати, хвалёной Вами Икеи и теперь слегка озадачен: это ж магазин дешман-товаров а-ля поместь Юска с Эпицентром, все арендные хаты тут икеей заставлены - не понимаю Ваших восторгов, хоть убей. :?:[/quote
Ну и? По ссылкам - новые проекты. И да, и для Праги - это последний писк, а совсем не обыденность.

Ну, вот кагбэ обыденность, упоминаевшиеся уже Стодулки:
https://www.google.com/search?q=stodulk ... FXEKCPI_TM:

При цене в 12 лямов крон за 119 квадрато - это явно не обыденность а что-то а-ля Пражский Тетрис, который могут себе позволить не только лишь все, а мало кто может его себе позволить.

Я уже сообщал выше, что 70 м2 в отмарафеченной панельке тянет на 6-7 млн крон, так что не нужно на Стодулках искать "жильё для Ылиты" ;)
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1691
З нами з: 29.11.16
Подякував: 726 раз.
Подякували: 344 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 16:47

  Рыба-сом написав:Прохожий
Во:
https://www2.deloitte.com/cz/en/pages/r ... tosti.html
Despite a moderate decrease in prices in 2012, Prague remains one of the most expensive Central European cities, with a price for a new dwelling amounting to approximately EUR 2,500/m2.

юра_ купил 65м2 за 90койро, т.е. в Праге аналогичная была 162,5койро.
сейчас такая в Киеве стоит порядка 40-50койро...
Киев буитдешеветь! :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10791
З нами з: 05.06.13
Подякував: 460 раз.
Подякували: 1000 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 16:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:когда вы уже купите свою прелесть, .... перестанете годами ныть на форуме???

Видите, человеку с деньгами слова человека "с нищебродскими 50-100 куе" кажутся нытьём
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9438
З нами з: 10.06.11
Подякував: 169 раз.
Подякували: 821 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 16:59

  Прохожий написав:
  Рыба-сом написав:Прохожий
Во:
https://www2.deloitte.com/cz/en/pages/r ... tosti.html
Despite a moderate decrease in prices in 2012, Prague remains one of the most expensive Central European cities, with a price for a new dwelling amounting to approximately EUR 2,500/m2.

юра_ купил 65м2 за 90койро, т.е. в Праге аналогичная была 162,5койро.
сейчас такая в Киеве стоит порядка 40-50койро...
Киев буитдешеветь! :mrgreen:

Ну, там вообще-то указана средняя цена новостроя, а не неухоженной панельки, ну да ладно...
Я ж кагбэ цены Киева не вангую. ХЗ. Может, завтра ракетой вверх.
Но, к примеру, цены в 60 тыщ за панелю на Оболони в Киеве ещё ничего не говорят в пользу недооценённости "добротного кирпичного дома" за 15 тыщ в Лубнах :mrgreen:
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1691
З нами з: 29.11.16
Подякував: 726 раз.
Подякували: 344 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 17:02

  Рыба-сом написав:
  Прохожий написав:юра_ купил 65м2 за 90койро, т.е. в Праге аналогичная была 162,5койро.
сейчас такая в Киеве стоит порядка 40-50койро...
Киев буитдешеветь! :mrgreen:

Ну, там вообще-то указана средняя цена новостроя, а не неухоженной панельки, ну да ладно...
Я ж кагбэ цены Киева не вангую. ХЗ. Может, завтра ракетой вверх.
Но, к примеру, цены в 60 тыщ за панелю на Оболони в Киеве ещё ничего не говорят в пользу недооценённости "добротного кирпичного дома" за 15 тыщ в Лубнах :mrgreen:

можно конкретики?
например ссылку?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10791
З нами з: 05.06.13
Подякував: 460 раз.
Подякували: 1000 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 17:02

  somilitark написав:
  airmax78 написав: который могут себе позволить не только лишь все, а мало кто может его себе позволить.

Могу дать ссылку на одно село в бывшей ГДР,говорят ипотека под 1.7 % в евро,домики от 15 000 евро.
Так что будете там собирать *аком клубничку,как бы всё будет отлично,тетрисов на горизонте не видать,ныть не будете, ибо смены в сезон по 12-14 часов,импотеку дают на раз два,так что решайтесь,тут вам тесно и дорого,пора выходить на новый уровень мбаашничества :idea:

Там нет столько лохов.
airmax78
 
Повідомлень: 30981
З нами з: 25.10.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 3640 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
  #<1 ... 1437143814391440>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1546, 1547, 1548
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
15471 2490620
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 сер, 2019 10:28
UA
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 182330
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 77690
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.