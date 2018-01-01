airmax78 написав:

[quote="4721048:Рыба-сом"Ну, вентфасадами трясти, когда они уже и в экономчике не редкость как-то странно ))МОПы - хз, но в V Tower на Панкраце всё достаточно скромно, без фонтаном с режимом бога и т.д.Как Вы, возможно, сами знаете, в Праге даже в относительном прицентралье (Жижков, Панкрац етц) есть высотная застройка.Вот, например, новый проект на Жижкове:Просто то, что тут преподносится как последнее достижение науки и техники (дизайн Тетриса в смысле) там строится по спальникам.Вот чего точно не видел, так это мощной неонной подсветки по фасаду и прочих достижений цыганского дизайнаЗЫ поел, кстати, хвалёной Вами Икеи и теперь слегка озадачен: это ж магазин дешман-товаров а-ля поместь Юска с Эпицентром, все арендные хаты тут икеей заставлены - не понимаю Ваших восторгов, хоть убей.[/quoteНу и? По ссылкам - новые проекты. И да, и для Праги - это последний писк, а совсем не обыденность.