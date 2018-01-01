Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:[quote="4721065:Рыба-сом"Цены - хз, что-то явно по киевским меркам фантастическое. Например, отмарафеченная панелька (зашитый в минвату или пенопласт фасад, замена лифта, дверей, окон и без царских балконов, конечно) 70 метров 3+1 (три комнаты и отдельная кухня) где-то 250-300 тыщ ойро.[/quote Фигасе, 4300ойро за м2 отмарафеченный совкошлак? Киев буитдешеветь!!!
По потребительским характеристикам, месту, придомовой, этажности, внешнему виду и т.п. этот совкошлак как минимум бьёт творения ДБК, КМБ и иже с ними. Лифт, например, Шиндлер поставили Будет ли Киев дешеветь - вопрос дискуссионный, но, например, сравнивая цены обр. 2013 в Киеве и Праге возникает мысль о (тогдашней) недооценённости Праги и переоценённости Киева (это когда неотмарафеченная привокзальная БПС-ка за 110 тыс у.ё. покупалась).
юрына_ БПС стоила 107,5куе=90койро Сколько в Праге строила такая?
"Такая" - это обшарпанная с заколхоженнными балконами, неутеплённая и т.п.? ХЗ точно про цены тех лет (сильно не зарывался ибо пофиг, оно мне погоды не делает сейчас), но вроде ниже нынешних были раза в два. Вроде по 90 тыс евро квартирки покупались или что-то типа того слышал. Можете погуглить, если интересен вопрос, думаю, аналитику найдёте без проблем.
Рыба-сом написав:Ну, вентфасадами трясти, когда они уже и в экономчике не редкость как-то странно )) МОПы - хз, но в V Tower на Панкраце всё достаточно скромно, без фонтаном с режимом бога и т.д. Как Вы, возможно, сами знаете, в Праге даже в относительном прицентралье (Жижков, Панкрац етц) есть высотная застройка. Вот, например, новый проект на Жижкове: https://www.dox.cz/cs/doprovodne-akce/z ... vy-jiricne https://www.e15.cz/tema/jak-vydelat-na- ... se-1359947 Просто то, что тут преподносится как последнее достижение науки и техники (дизайн Тетриса в смысле) там строится по спальникам. Вот чего точно не видел, так это мощной неонной подсветки по фасаду и прочих достижений цыганского дизайна
ЗЫ поел, кстати, хвалёной Вами Икеи и теперь слегка озадачен: это ж магазин дешман-товаров а-ля поместь Юска с Эпицентром, все арендные хаты тут икеей заставлены - не понимаю Ваших восторгов, хоть убей.
Ну и? По ссылкам - новые проекты. И да, и для Праги - это последний писк, а совсем не обыденность.
airmax78 написав:[quote="4721048:Рыба-сом" Ну, вентфасадами трясти, когда они уже и в экономчике не редкость как-то странно )) МОПы - хз, но в V Tower на Панкраце всё достаточно скромно, без фонтаном с режимом бога и т.д. Как Вы, возможно, сами знаете, в Праге даже в относительном прицентралье (Жижков, Панкрац етц) есть высотная застройка. Вот, например, новый проект на Жижкове: https://www.dox.cz/cs/doprovodne-akce/z ... vy-jiricne https://www.e15.cz/tema/jak-vydelat-na- ... se-1359947 Просто то, что тут преподносится как последнее достижение науки и техники (дизайн Тетриса в смысле) там строится по спальникам. Вот чего точно не видел, так это мощной неонной подсветки по фасаду и прочих достижений цыганского дизайна
ЗЫ поел, кстати, хвалёной Вами Икеи и теперь слегка озадачен: это ж магазин дешман-товаров а-ля поместь Юска с Эпицентром, все арендные хаты тут икеей заставлены - не понимаю Ваших восторгов, хоть убей. [/quote Ну и? По ссылкам - новые проекты. И да, и для Праги - это последний писк, а совсем не обыденность.
Despite a moderate decrease in prices in 2012, Prague remains one of the most expensive Central European cities, with a price for a new dwelling amounting to approximately EUR 2,500/m2.
юра_ купил 65м2 за 90койро, т.е. в Праге аналогичная была 162,5койро. сейчас такая в Киеве стоит порядка 40-50койро... Киев буитдешеветь!
Ну, там вообще-то указана средняя цена новостроя, а не неухоженной панельки, ну да ладно... Я ж кагбэ цены Киева не вангую. ХЗ. Может, завтра ракетой вверх. Но, к примеру, цены в 60 тыщ за панелю на Оболони в Киеве ещё ничего не говорят в пользу недооценённости "добротного кирпичного дома" за 15 тыщ в Лубнах
Прохожий написав:юра_ купил 65м2 за 90койро, т.е. в Праге аналогичная была 162,5койро. сейчас такая в Киеве стоит порядка 40-50койро... Киев буитдешеветь!
Ну, там вообще-то указана средняя цена новостроя, а не неухоженной панельки, ну да ладно... Я ж кагбэ цены Киева не вангую. ХЗ. Может, завтра ракетой вверх. Но, к примеру, цены в 60 тыщ за панелю на Оболони в Киеве ещё ничего не говорят в пользу недооценённости "добротного кирпичного дома" за 15 тыщ в Лубнах
можно конкретики? например ссылку?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
airmax78 написав: который могут себе позволить не только лишь все, а мало кто может его себе позволить.
Могу дать ссылку на одно село в бывшей ГДР,говорят ипотека под 1.7 % в евро,домики от 15 000 евро. Так что будете там собирать *аком клубничку,как бы всё будет отлично,тетрисов на горизонте не видать,ныть не будете, ибо смены в сезон по 12-14 часов,импотеку дают на раз два,так что решайтесь,тут вам тесно и дорого,пора выходить на новый уровень мбаашничества