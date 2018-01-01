у вас 100куе уже под матрасом лежит?
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Додано: Сер 07 сер, 2019 17:03
у вас 100куе уже под матрасом лежит?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 07 сер, 2019 17:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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