у вас 100куе уже под матрасом лежит?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 сер, 2019 17:03
у вас 100куе уже под матрасом лежит?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 07 сер, 2019 17:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Та ну нафик те 55-65 этажные практически пустые небоскребы, и как Макс любит трюселя в трюселя...
Ну и "крымские" грузины в Батуми, с теми же замашками, за несколько лет все изменилось и в худшую сторону.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 07 сер, 2019 17:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 07 сер, 2019 17:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ссылку на что? Прага? Лубны? Оболонь?
Вот, для чистоты эксперимента что-то типа 96 серии:
Можно с аналогичным в Киеве сравнивать и делать далеко идущие выводы.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: Сер 07 сер, 2019 17:35
О, еще есть куда падать
Живите своим умом!
Додано: Сер 07 сер, 2019 18:34
А на внешке праздник продолжается.
Нефть -5%
Серебро +4%
Золото +2% ( пробит 6-летний максимум)
Доходность по американским трежерисам падает , уже 2,13% по 30-леткам.
Живите своим умом!
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