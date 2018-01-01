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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1438143914401441>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 205
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
62
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
30
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 17:03

  Serg-ik написав:
  Прохожий написав:когда вы уже купите свою прелесть, .... перестанете годами ныть на форуме???

Видите, человеку с деньгами слова человека "с нищебродскими 50-100 куе" кажутся нытьём

у вас 100куе уже под матрасом лежит?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 17:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  somilitark написав:П Батуми,где от 500 монолит.Бери не хочу)))

Та ну нафик те 55-65 этажные практически пустые небоскребы, и как Макс любит трюселя в трюселя... ;)
Ну и "крымские" грузины в Батуми, с теми же замашками, за несколько лет все изменилось и в худшую сторону.
http://bhclip.com/bplay-clip-orbi-twin- ... 3ouKrUaUY/
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 07 сер, 2019 17:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 17:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:можно конкретики?
например ссылку?

Ссылку на что? Прага? Лубны? Оболонь?
Вот, для чистоты эксперимента что-то типа 96 серии:
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-3- ... 2a8b29a7db
Можно с аналогичным в Киеве сравнивать и делать далеко идущие выводы.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 17:35

  Рыба-сом написав:
  Прохожий написав:можно конкретики?
например ссылку?

Ссылку на что? Прага? Лубны? Оболонь?
Вот, для чистоты эксперимента что-то типа 96 серии:
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-3- ... 2a8b29a7db
Можно с аналогичным в Киеве сравнивать и делать далеко идущие выводы.


О, еще есть куда падать :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 17:39

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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 18:34

А на внешке праздник продолжается.

Нефть -5%

Серебро +4%
Золото +2% ( пробит 6-летний максимум)
Доходность по американским трежерисам падает , уже 2,13% по 30-леткам.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 18:59

Пост слегка не по теме, но будет иметь далеко идущие последствия.
Вообщем правовую реформу сливают на старых упырей
https://www.facebook.com/roman.maselko/ ... 5275411496
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 19:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://realt.onliner.by/2019/08/07/elektrootoplenie

интересная программа. в Киеве есть что-то подобное?
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 19:18

  _Mykola_ написав:
  somilitark написав:П Батуми,где от 500 монолит.Бери не хочу)))

Та ну нафик те 55-65 этажные практически пустые небоскребы, и как Макс любит трюселя в трюселя... ;)
Ну и "крымские" грузины в Батуми, с теми же замашками, за несколько лет все изменилось и в худшую сторону.
http://bhclip.com/bplay-clip-orbi-twin- ... 3ouKrUaUY/

Какие же это "Башни-близнецы"? Это стены-близнецы. Осталось их сверху соединить секцией и внизу пристроить маленькую полусекцию, чтобы получилось вот так:

[/url][url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=b659a3175de3bdf9c210703de6ef2aac]Зображення
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 19:25

  zzzzzz написав:Пост слегка не по теме, но будет иметь далеко идущие последствия.
Вообщем правовую реформу сливают на старых упырей
https://www.facebook.com/roman.maselko/ ... 5275411496

Зато не Порошенко. Промежуточным апофеозом будет если на первой сессии они так и не снимут депутатскую неприкосновенность и не примут Закон об импичменте президенту.
airmax78
 
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