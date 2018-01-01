у вас 100куе уже под матрасом лежит?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 сер, 2019 17:03
у вас 100куе уже под матрасом лежит?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 07 сер, 2019 17:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Та ну нафик те 55-65 этажные практически пустые небоскребы, и как Макс любит трюселя в трюселя...
Ну и "крымские" грузины в Батуми, с теми же замашками, за несколько лет все изменилось и в худшую сторону.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 07 сер, 2019 17:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 07 сер, 2019 17:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ссылку на что? Прага? Лубны? Оболонь?
Вот, для чистоты эксперимента что-то типа 96 серии:
Можно с аналогичным в Киеве сравнивать и делать далеко идущие выводы.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: Сер 07 сер, 2019 17:35
О, еще есть куда падать
Живите своим умом!
Додано: Сер 07 сер, 2019 18:34
А на внешке праздник продолжается.
Нефть -5%
Серебро +4%
Золото +2% ( пробит 6-летний максимум)
Доходность по американским трежерисам падает , уже 2,13% по 30-леткам.
Живите своим умом!
Додано: Сер 07 сер, 2019 18:59
Пост слегка не по теме, но будет иметь далеко идущие последствия.
Вообщем правовую реформу сливают на старых упырей
Живите своим умом!
Додано: Сер 07 сер, 2019 19:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
интересная программа. в Киеве есть что-то подобное?
Додано: Сер 07 сер, 2019 19:18
Какие же это "Башни-близнецы"? Это стены-близнецы. Осталось их сверху соединить секцией и внизу пристроить маленькую полусекцию, чтобы получилось вот так:
[/url][url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=b659a3175de3bdf9c210703de6ef2aac]
Додано: Сер 07 сер, 2019 19:25
Зато не Порошенко. Промежуточным апофеозом будет если на первой сессии они так и не снимут депутатскую неприкосновенность и не примут Закон об импичменте президенту.
|