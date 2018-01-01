Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Немного инфы близко к теме ветки: на днях был в ФК2. Ну что можно сказать: зачетно. Ухоженная территория. Очень симпатичные дома. Симпатичные МОПы. Очень неплохо сделаны МОПы на этажах - был приятно удивлен - где-то уровень ЦП. С кондерами все продумано. Корзины + трубы под дренаж в фасаде. Молодцы. Теперь о плохом: потолки 2.7 в высоких секциях, 2.8 в низких. Видовых квартир очень мало. Лифты опускаются в паркинг только в низких секциях и то, не во всех. Во всех остальных - пешочком по лесенке. За все это ценник от 50-53К за метр на типа видовые. От 43К на низких этажах. Машиноместа от 700К, кладовки... 50К за метр (совсем охренели). Обслуживание 22 грн./метр, паркинг - 700грн./машиноместо. Думай-те. PS Зря этот комплекс назвали ФК2. ФК по сравнению с ним - гадюшник.