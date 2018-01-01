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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1438143914401441

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 205
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
62
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
30
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 19:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Немного инфы близко к теме ветки: на днях был в ФК2. Ну что можно сказать: зачетно. Ухоженная территория. Очень симпатичные дома. Симпатичные МОПы. Очень неплохо сделаны МОПы на этажах - был приятно удивлен - где-то уровень ЦП. С кондерами все продумано. Корзины + трубы под дренаж в фасаде. Молодцы.
Теперь о плохом: потолки 2.7 в высоких секциях, 2.8 в низких. Видовых квартир очень мало. Лифты опускаются в паркинг только в низких секциях и то, не во всех. Во всех остальных - пешочком по лесенке.
За все это ценник от 50-53К за метр на типа видовые. От 43К на низких этажах. Машиноместа от 700К, кладовки... 50К за метр (совсем охренели). Обслуживание 22 грн./метр, паркинг - 700грн./машиноместо. Думай-те.
PS Зря этот комплекс назвали ФК2. ФК по сравнению с ним - гадюшник.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 19:50

  Понаехал написав:https://realt.onliner.by/2019/08/07/elektrootoplenie

интересная программа. в Киеве есть что-то подобное?

в Оранж сити горячая вода электроподогрев
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 19:52

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Понаехал написав:https://realt.onliner.by/2019/08/07/elektrootoplenie

интересная программа. в Киеве есть что-то подобное?

в Оранж сити горячая вода электроподогрев

неплохо. я не знал. спасибо
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 19:57

airmax78
А кофе какой?
Конфетка прилагается?
Свою прелесть слили?
Пора начинать новый плач Ярославны? :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 20:04

  Рыба-сом написав:
  Прохожий написав:можно конкретики?
например ссылку?

Ссылку на что? Прага? Лубны? Оболонь?
Вот, для чистоты эксперимента что-то типа 96 серии:
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-3- ... 2a8b29a7db
Можно с аналогичным в Киеве сравнивать и делать далеко идущие выводы.

Да ну?
Какие это "далеко идущие выводы" можно делать?

Кстати озвучьте цену на "модернизированную 3к 70м2" в ипенях Чехии и сделаем выводы вместе. 250-300койро?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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  #<1 ... 1438143914401441
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