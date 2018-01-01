Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Рыба-сом написав:Цены - хз, что-то явно по киевским меркам фантастическое. Например, отмарафеченная панелька (зашитый в минвату или пенопласт фасад, замена лифта, дверей, окон и без царских балконов, конечно) 70 метров 3+1 (три комнаты и отдельная кухня) где-то 250-300 тыщ ойро.
ну не знаю, я был месяц назад, возле метро Andel (деловой район недалеко от центра) по 4к ойро за метр новострои предлагают
Рыба-сом написав:Цены - хз, что-то явно по киевским меркам фантастическое. Например, отмарафеченная панелька (зашитый в минвату или пенопласт фасад, замена лифта, дверей, окон и без царских балконов, конечно) 70 метров 3+1 (три комнаты и отдельная кухня) где-то 250-300 тыщ ойро.
ну не знаю, я был месяц назад, возле метро Andel (деловой район недалеко от центра) по 4к ойро за метр новострои предлагают