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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1438143914401441

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 205
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
62
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
30
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 20:04

  Рыба-сом написав:
  Прохожий написав:можно конкретики?
например ссылку?

Ссылку на что? Прага? Лубны? Оболонь?
Вот, для чистоты эксперимента что-то типа 96 серии:
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-3- ... 2a8b29a7db
Можно с аналогичным в Киеве сравнивать и делать далеко идущие выводы.

Да ну?
Какие это "далеко идущие выводы" можно делать?

Кстати озвучьте цену на "модернизированную 3к 70м2" в ипенях Чехии и сделаем выводы вместе. 250-300койро?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 20:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Рыба-сом написав:Цены - хз, что-то явно по киевским меркам фантастическое. Например, отмарафеченная панелька (зашитый в минвату или пенопласт фасад, замена лифта, дверей, окон и без царских балконов, конечно) 70 метров 3+1 (три комнаты и отдельная кухня) где-то 250-300 тыщ ойро.

ну не знаю, я был месяц назад, возле метро Andel (деловой район недалеко от центра) по 4к ойро за метр новострои предлагают
thirdeye
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 20:58

  thirdeye написав:
  Рыба-сом написав:Цены - хз, что-то явно по киевским меркам фантастическое. Например, отмарафеченная панелька (зашитый в минвату или пенопласт фасад, замена лифта, дверей, окон и без царских балконов, конечно) 70 метров 3+1 (три комнаты и отдельная кухня) где-то 250-300 тыщ ойро.

ну не знаю, я был месяц назад, возле метро Andel (деловой район недалеко от центра) по 4к ойро за метр новострои предлагают


ну а что вы хотели если кредиты в евро по 3-4% :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 21:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

да, зыбыл уточнить, новосторои не по 20 квартир на этаже в труселя соседу, а то, что у нас легко можно было бы элиткой назвать (ну ладно, может бизнес-классом)
thirdeye
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 21:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Немного инфы близко к теме ветки: на днях был в ФК2.

спасибо за инф
+1
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 21:14

  thirdeye написав:да, зыбыл уточнить, новосторои не по 20 квартир на этаже в труселя соседу, а то, что у нас легко можно было бы элиткой назвать (ну ладно, может бизнес-классом)

120кгрн за квартрат?
где такое в Киеве есть?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 22:39

  Прохожий написав:
  thirdeye написав:да, зыбыл уточнить, новосторои не по 20 квартир на этаже в труселя соседу, а то, что у нас легко можно было бы элиткой назвать (ну ладно, может бизнес-классом)

120кгрн за квартрат?
где такое в Киеве есть?

да навалом. перечислить всех поименно?! :twisted:
plugatyrev
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