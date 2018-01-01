Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Рыба-сом написав:Цены - хз, что-то явно по киевским меркам фантастическое. Например, отмарафеченная панелька (зашитый в минвату или пенопласт фасад, замена лифта, дверей, окон и без царских балконов, конечно) 70 метров 3+1 (три комнаты и отдельная кухня) где-то 250-300 тыщ ойро.
ну не знаю, я был месяц назад, возле метро Andel (деловой район недалеко от центра) по 4к ойро за метр новострои предлагают
Рыба-сом написав:Цены - хз, что-то явно по киевским меркам фантастическое. Например, отмарафеченная панелька (зашитый в минвату или пенопласт фасад, замена лифта, дверей, окон и без царских балконов, конечно) 70 метров 3+1 (три комнаты и отдельная кухня) где-то 250-300 тыщ ойро.
ну не знаю, я был месяц назад, возле метро Andel (деловой район недалеко от центра) по 4к ойро за метр новострои предлагают
Да ну? Какие это "далеко идущие выводы" можно делать?
Кстати озвучьте цену на "модернизированную 3к 70м2" в ипенях Чехии и сделаем выводы вместе. 250-300койро?
Ну, вот Вы говорите: в Праге дорого, в Киеве - дёшево. Соответственно, делаете вывод, что в Киеве должно дорожать. Я вот привел пример, что в Киеве дорого, в Лубнах - дёшево. По Вашей логике в Киеве дешеветь должно или в Лубнах дорожать?
"Модернизированная панелька" находится на Коширже - цена приводилась именно её. Я оперирую сугубо фактами окружающей реальности, а у Вас, так понимаю, чистая теория?
Рыба-сом написав:Цены - хз, что-то явно по киевским меркам фантастическое. Например, отмарафеченная панелька (зашитый в минвату или пенопласт фасад, замена лифта, дверей, окон и без царских балконов, конечно) 70 метров 3+1 (три комнаты и отдельная кухня) где-то 250-300 тыщ ойро.
ну не знаю, я был месяц назад, возле метро Andel (деловой район недалеко от центра) по 4к ойро за метр новострои предлагают
На Анделе строятся два офисных центра - строящихся жилых домов ближе Кламовки не замечено Вот инфо свежачок, утром сегодня видел: какой-то ЖК Новый Ходов или ещё что-то на краю Ходова(панельный спальник на юго-востоке Праги), видимо, на рекламном плакате "от 2,6 млн корун за 1+кк (студия по-нашему) 32 м2".