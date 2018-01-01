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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1439144014411442

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 205
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
62
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
30
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 23:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Комрады, у нас тоже теперь такое строят - Сага. Но т.к. материалы +/- те же а земля и рабочая сила не на много дешевле - то и ценник выходит в районе 2К ЕВРО и выше. Вам не нра. Почему?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 00:40

  airmax78 написав:Комрады, у нас тоже теперь такое строят - Сага. Но т.к. материалы +/- те же а земля и рабочая сила не на много дешевле - то и ценник выходит в районе 2К ЕВРО и выше. Вам не нра. Почему?

сколько не причитай о правильности цен - дорожая нет и не будет (возросшие ценники - не дорожай, а завышенные хотелки)
jj1981ua
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