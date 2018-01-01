|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 сер, 2019 23:40
Комрады, у нас тоже теперь такое строят - Сага. Но т.к. материалы +/- те же а земля и рабочая сила не на много дешевле - то и ценник выходит в районе 2К ЕВРО и выше. Вам не нра. Почему?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 30986
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 808 раз.
- Подякували: 3641 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 08 сер, 2019 00:40
airmax78 написав:
Комрады, у нас тоже теперь такое строят - Сага. Но т.к. материалы +/- те же а земля и рабочая сила не на много дешевле - то и ценник выходит в районе 2К ЕВРО и выше. Вам не нра. Почему?
сколько не причитай о правильности цен - дорожая нет и не будет (возросшие ценники - не дорожай, а завышенные хотелки)
-
jj1981ua
-
-
- Повідомлень: 82
- З нами з: 01.03.14
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|15471
|2490948
|
Сер 07 сер, 2019 10:28
UA
|
|455
|182336
|
|
|31672
|77755
|
|