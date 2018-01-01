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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1439144014411442

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 205
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
62
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
30
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 23:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Комрады, у нас тоже теперь такое строят - Сага. Но т.к. материалы +/- те же а земля и рабочая сила не на много дешевле - то и ценник выходит в районе 2К ЕВРО и выше. Вам не нра. Почему?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 00:40

  airmax78 написав:Комрады, у нас тоже теперь такое строят - Сага. Но т.к. материалы +/- те же а земля и рабочая сила не на много дешевле - то и ценник выходит в районе 2К ЕВРО и выше. Вам не нра. Почему?

сколько не причитай о правильности цен - дорожая нет и не будет (возросшие ценники - не дорожай, а завышенные хотелки)
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 07:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

plugatyrev написав:
  Прохожий написав:
  thirdeye написав:да, зыбыл уточнить, новосторои не по 20 квартир на этаже в труселя соседу, а то, что у нас легко можно было бы элиткой назвать (ну ладно, может бизнес-классом)

120кгрн за квартрат?
где такое в Киеве есть?

да навалом. перечислить всех поименно?! :twisted:

Якщо можна, що зараз будується з цінником в 120 кгрн за квадрат
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 07:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Немного инфы близко к теме ветки: на днях был в ФК2. Ну что можно сказать: зачетно. Ухоженная территория. Очень симпатичные дома. Симпатичные МОПы. Очень неплохо сделаны МОПы на этажах - был приятно удивлен - где-то уровень ЦП. С кондерами все продумано. Корзины + трубы под дренаж в фасаде. Молодцы.
Теперь о плохом: потолки 2.7 в высоких секциях, 2.8 в низких. Видовых квартир очень мало. Лифты опускаются в паркинг только в низких секциях и то, не во всех. Во всех остальных - пешочком по лесенке.
За все это ценник от 50-53К за метр на типа видовые. От 43К на низких этажах. Машиноместа от 700К, кладовки... 50К за метр (совсем охренели). Обслуживание 22 грн./метр, паркинг - 700грн./машиноместо. Думай-те.
PS Зря этот комплекс назвали ФК2. ФК по сравнению с ним - гадюшник.


+1 реальна інформація це те що нам потрібно!
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 07:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:
airmax78 написав:Немного инфы близко к теме ветки: на днях был в ФК2. Ну что можно сказать: зачетно. Ухоженная территория. Очень симпатичные дома. Симпатичные МОПы. Очень неплохо сделаны МОПы на этажах - был приятно удивлен - где-то уровень ЦП. С кондерами все продумано. Корзины + трубы под дренаж в фасаде. Молодцы.
Теперь о плохом: потолки 2.7 в высоких секциях, 2.8 в низких. Видовых квартир очень мало. Лифты опускаются в паркинг только в низких секциях и то, не во всех. Во всех остальных - пешочком по лесенке.
За все это ценник от 50-53К за метр на типа видовые. От 43К на низких этажах. Машиноместа от 700К, кладовки... 50К за метр (совсем охренели). Обслуживание 22 грн./метр, паркинг - 700грн./машиноместо. Думай-те.
PS Зря этот комплекс назвали ФК2. ФК по сравнению с ним - гадюшник.


+1 реальна інформація це те що нам потрібно!
Вот куда там может уйти/потратить 22 грн/м2???


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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 08:18

  Прохожий написав:
  Serg-ik написав:[
Видите, человеку с деньгами слова человека "с нищебродскими 50-100 куе" кажутся нытьём

у вас 100куе уже под матрасом лежит?
про нищебродские 50-100
куе-это из вашей фразы, написанной на днях
если бы было 100 куе, это что-то меняло бы?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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